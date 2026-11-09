باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از صدور بیش از ۱۷۰ هزار فقره سند مالکیت تک‌برگ از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آبان‌ماه خبر داد و بر تسریع در روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ تأکید کرد.

او افزود: از مجموع ۱۷۰ هزار و ۴۲۷ فقره سند مالکیت تک‌برگ صادر شده در این مدت، بیش از ۴۱ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بالغ بر ۴۳ هزار فقره اسناد اولیه تک‌برگ و نزدیک به ۸۶ هزار فقره نیز شامل تعویض اسناد تک‌برگ به تک‌برگ بوده است.

نخعی با قدردانی از عملکرد جهادی همکاران مجموعه ثبتی استان در اجرای دستورالعمل‌های سازمانی، هدف اصلی ادارات تابعه را سرعت‌بخشی به فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ در راستای اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند تا پایان سال با جدیت تداوم یابد.

صدور نزدیک به ۱۸ هزار سند در راستای قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی

مدیرکل ثبت فارس همچنین به صدور نزدیک به ۱۸ هزار فقره سند مالکیت در راستای قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: از این میزان، ۱۲ هزار فقره سند در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و ۵ هزار و ۸۰۳ فقره سند نیز در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر شده است.

نخعی با تأکید بر اینکه ملاک ادارات تابعه ثبتی استان، انتفاع حداکثری شهروندان از گستره خدمات است، یادآور شد: با استمرار تعامل با ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و امور اراضی، فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک روستایی و کشاورزی و همچنین تثبیت مالکیت‌های مردم با قوت دنبال می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: استمرار نشست‌های کارشناسی با دستگاه‌های مرتبط، گامی مهم در اجرای بهینه قانون جامع حدنگار (کاداستر) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و کارشناسان این اداره کل به‌طور مستمر میزان عملکرد واحد‌های ثبتی را در راستای تکمیل حدنگاری املاک و اراضی استان رصد می‌کنند.