مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از تخریب جاده شیرین بلاغ در شهرستان نظرآباد بر اثر جاری شدن سیلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا فلاح نژاد روز دوشنبه گفت: همچنین دراثر این سیلاب چوپانی که به همراه گوسفندان خود در محدوده این جاده شهرستان نظرآباد قرار داشت با کمک نیروهای امدادی نجات یافت.

وی تاکید کرد: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال استمرار شرایط ناپایدار جوی، وقوع سیلاب و ریزش مجدد کوه، ستاد مدیریت بحران استان البرز با مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و انتظامی به‌طور مستمر وضعیت را پایش کرده و اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را در دستور کار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: رعایت نکات ایمنی، پرهیز از تردد غیرضروری در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های عمرانی و توجه به احتمال گرفتار شدن در تقاطع جاده‌ها و تأسیسات حاشیه‌ای آبراهه‌ها باید به طور جدی همچنان مد نظر قرار گیرد.