شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از حضور حماسی مردم انقلابی کشور در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اقصی نقاط کشور با حضور مردم حماسی و با صلابت کشورمان رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. مردمانی که به عشق میهن اسلامی و وطن برای دفاع از نیرو‌های مسلح و حفظ این مرز و بوم با مشت‌های گره کرده به خیابان‌ها آمدند و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

اجتماع باشکوه مردم انقلابی شهرستان آبدان استان بوشهر با نوای گرم ابوذر روحی خواننده سلام فرمانده

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گزارش تصویری ازتجمع خونخواهی آقای شهید ایران در هریس

تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت

تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت

تجمع حماسی مردم

تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت

تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم

تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر انقلاب اسلامی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
تجمع شبانه مردم با صلابت ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تجمعات شبانه مردم کاشمر به ایستگاه ۲۴۱ رسید + فیلم
نگاهی به تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلایه مشتریان اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
حال و هوای زائران امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار
عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ مادر سادات + عکس
مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس + فیلم و عکس
تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
گلایه اهالی روستای مله کبود از نداشتن اینترنت
آخرین اخبار
گلایه اهالی روستای مله کبود از نداشتن اینترنت
عزاداری ۲ هزار نوجوان قمی در سوگ مادر سادات + عکس
گلایه مشتریان اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
تجمع حماسی مردم در میدان اقتدار و مقاومت + عکس و فیلم
مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در هریس + فیلم و عکس
حال و هوای زائران امام رضا (ع) در قاب دوربین شهروندخبرنگار