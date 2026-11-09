باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اقصی نقاط کشور با حضور مردم حماسی و با صلابت کشورمان رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. مردمانی که به عشق میهن اسلامی و وطن برای دفاع از نیرو‌های مسلح و حفظ این مرز و بوم با مشت‌های گره کرده به خیابان‌ها آمدند و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

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اجتماع باشکوه مردم انقلابی شهرستان آبدان استان بوشهر با نوای گرم ابوذر روحی خواننده سلام فرمانده

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