باشگاه خبرنگاران جوان؛کلثوم مومنی - بهادر اسدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: در طول این مدت، اعضای شوراها با کمترین چشم‌داشت مالی و با رویکردی ایثارگرانه، نقشی کلیدی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به تغییرات بنیادین در قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح، افزود: رویکرد اصلی در قانون جدید، تمرکز ویژه بر مقوله صلح و سازش است. اگرچه استقرار کامل شعب شورا در معیت دادگاه‌های صلح مستلزم تأمین زیرساخت‌های فیزیکی است، اما تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت قضات دادگاه صلح و نظارت آنان بر روند سازش، نتایج ملموس‌تری برای شهروندان رقم بزنیم.

معاون حل اختلاف دادگستری کل کردستان با تأکید بر سیاست‌های تحولی دستگاه قضا در استفاده از فناوری‌های نوین، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغ‌ها در شوراهای حل اختلاف استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین ۸۳ درصد پرونده‌ها به صورت تمام‌الکترونیک رسیدگی می‌شوند که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در آینده نزدیک این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

اسدی از عملکرد موفق شوراهای حل اختلاف در استان خبر داد و گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، ۲۸ هزار و ۵۷۶ پرونده به شعب شورا ارجاع شد که از این تعداد، ۹ هزار و ۲۱۲ پرونده (معادل ۳۰ درصد) با صلح و سازش مختومه شده است که این آمار نسبت به سال گذشته رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت شعب تخصصی اشاره کرد و افزود: در پرونده‌های مربوط به «بانک رسالت»، از مجموع ۵۸۷ پرونده، ۴۱۸ مورد به سازش ختم شد که بیانگر نرخ موفقیت ۸۶ درصدی است. همچنین در ۶۳ پرونده مهم با ارزش مالی بالای ۵۰۰ میلیون تومان و نیز ۱۵۷ پرونده ارجاعی از اتحادیه انجمن کارفرمایان و کارگران، شاهد نتایج مثبتی بودیم که ۱۰۶ مورد از پرونده‌های کارگری منجر به صلح شد.

معاون حل اختلاف دادگستری کردستان با اشاره به نقش مؤثر صلح‌یاران و معتمدین محلی، یادآور شد: با فعالیت ۱۱۰ صلح‌یار و ۷۵ هیئت صلح در استان، از ۲ هزار پرونده ارجاع شده ، ۹۵۰ مورد (۴۷ درصد) با مصالحه مختومه شد.

وی تأکید کرد: یکی از افتخارات مجموعه شورا، میانجیگری در پرونده‌های حساس و خشن است که در سال جاری موفق به اخذ رضایت در ۴ فقره پرونده قتل و نجات محکومان از اجرای حکم قصاص شدیم.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نهادهای داوری و میانجیگری با صدور ۳۹ پروانه داوری و ۶۲ پروانه میانجیگری، از دیگر اقدامات این معاونت در راستای برون‌سپاری حل اختلافات و افزایش مشارکت‌های مردمی در عدالت ترمیمی است.