باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحامد حسینی با اشاره به خاموشی‌هایی که طی چند وقت اخیر در برخی نقاط کرمانشاه اعمال می‌شود، اظهار کرد: این خاموشی‌ها صرفا برای اصلاح شبکه و شاخه‌زنی درختان بوده و ناشی از ناترازی انرژی نیست.

وی با بیان اینکه این عملیات با هدف افزایش پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته انجام می‌شود، عنوان کرد: چنانچه شاخه‌زنی انجام نشود، در زمان بارش برف و باران شاهد افزایش موارد حوادث و خاموشی‌های ناشی از آن خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۷ هزار مورد شاخه‌زنی درختان در کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: عملیات شاخه‌زنی و اصلاح شبکه در نقاط مختلف استان انجام می‌شود و صرفا مربوط به شهر کرمانشاه نخواهد بود.

حسینی از تداوم عملیات شاخه‌زنی یاد کرد و ادامه داد: خاموشی‌های ناشی از اصلاح شبکه و شاخه‌زنی، از قبل به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل عملیات شاخه‌زنی گسترده‌ای که انجام شده، خوشبختانه در بارش‌های شدید اخیر، بجز موارد محدودی در پاوه که عمدتا ناشی از سقوط تیر برق بود، خاموشی غیرمتعارفی در استان به دلیل بارندگی، وزش باد و شرایط ناپایدار جوی نداشتیم، در حالیکه طی سال‌های گذشته در زمان بارندگی شدید، خاموشی زیادی در نقاط مختلف رخ می‌داد.

حسینی در ادامه خواستار همراهی مردم در مدیریت مصرف برق در روزهای سرد سال شد و گفت: مصرف صحیح برق صرفا مربوط به فصل گرما نیست و در همه ایام سال نیازمند مصرف برق در چارچوب الگوی مصرف هستیم.

وی عنوان کرد: به دلیل شرایط خاص امسال و محدودیت گاز نیروگاه‌ها، نیاز به همکاری مشترکان برای مدیریت مصرف برق بیش از گذشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اظهار کرد: البته در استان کرمانشاه بیش از ۸۰ درصد مشترکان مصرف متعارف و در محدوده الگوی مصرف دارند و سهم مشترکان پُرمصرف و بدمصرف کم است.