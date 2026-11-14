مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با هشدار نسبت به کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور گفت: در پی افزایش‌های مکرر قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی، سرانه مصرف خانوار به حدود ۴۰ کیلوگرم و حتی کمتر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی‌احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، با اشاره به افزایش قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی اظهار کرد: با وجود آنکه مصوبه‌ای برای افزایش قیمت شیر خام صادر نشده است، قیمت این محصول افزایش یافته که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تعطیلی برخی واحدهای لبنی نخواهد داشت.

وی افزود: قیمت هر کیلوگرم شیر خام از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۷ درصدی است. این افزایش قیمت به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده فرآورده‌های لبنی اثر می‌گذارد و با توجه به سهم شیر خام در هزینه تولید، تأثیر آن بر قیمت محصولات لبنی بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

ظفری با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، تصریح کرد: با ادامه این روند، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و مصرف محصولات لبنی نیز به‌تدریج کمتر خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون چندین مرتبه قیمت شیر خام و به دنبال آن فرآورده‌های لبنی افزایش یافته است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، سرانه مصرف لبنیات به حدود ۴۰ کیلوگرم و حتی کمتر رسیده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند برای صنعت لبنیات گفت: کاهش مصرف، زنگ خطری جدی برای واحدهای کوچک و متوسط لبنی به شمار می‌رود و در صورت تداوم شرایط فعلی، فعالیت این واحدها با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

ظفری با اشاره به تأثیر تورم و افزایش مستمر قیمت‌ها بر بازار لبنیات اظهار کرد: در چنین شرایطی، اصلاح مبلغ کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار مصرف محصولات لبنی داشته باشد و به بهبود پایدار وضعیت مصرف منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، صنعت لبنیات برای جلوگیری از افت بیشتر مصرف و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، نیازمند حمایت جدی دولت است.

 

برچسب ها: تولید لبنیات ، صنعت لبنیات ، قیمت لبنیات
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