بارش اولین برف پاییزی در اردبیل اقصی نقاط این استان را سفید پوش کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f.\n