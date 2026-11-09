بارش اولین برف پاییزی در اردبیل اقصی نقاط این استان را سفید پوش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش برف اردبیل را سفیدپوش کرد و چهره‌ای زمستانی به شهرهای مختلف استان اردبیل بخشید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش برف ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
بارش باران و برف در راه اردبیل
بارش برف در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
ورود توده هوای سرد و بارشی به استان اردبیل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش اولین برف پاییزی اردبیل را سفیدپوش کرد + فیلم
ایستگاه‌های آرزا و آلوارس رکوردار بارش باران و برف در اردبیل
بارش برف در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
ضرورت استفاده از زنجیر چرخ برای تردد ایمن در جاده‌های برفی
غیرحضوری شدن برخی مدارس نوبت بعدازظهر استان اردبیل در ۱۸ آبان
آخرین اخبار
ضرورت استفاده از زنجیر چرخ برای تردد ایمن در جاده‌های برفی
ایستگاه‌های آرزا و آلوارس رکوردار بارش باران و برف در اردبیل
غیرحضوری شدن برخی مدارس نوبت بعدازظهر استان اردبیل در ۱۸ آبان
بارش اولین برف پاییزی اردبیل را سفیدپوش کرد + فیلم
بارش برف در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل