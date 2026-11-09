فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک با اقدام اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا شائینی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی شبکه‌های مواد مخدر، پی بردند قاچاقچیان قصد دارند، مقادیری مواد را از محورهای مواصلاتی استان جابجا کنند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهرود با همکاری پلیس استان خراسان رضوی، حین کنترل محور به چهار دستگاه خودرو مشکوک شدند، افزود: رانندگان وسایل نقلیه قصد متواری شدن را داشتند که در نهایت با شلیک گلوله پلیس متوقف شدند.

نقل از نیروی انتظامی استان سمنان در دوشنبه ۱۸ آبان، سرهنگ شائینی از بازرسی خودروها و کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک خبر داد و گفت: اعضای هفت نفره این باند بازداشت و چهار دستگاه خودرو متعلق به متهمان توقیف شد.