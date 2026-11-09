رئیس قوه قضاییه در پیامی به مناسبت هفته هوافضا نوشت: عملیات‌های غرورآفرین هوافضای قهرمان معادلات دشمن آمریکایی - صهیونی را برهم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: «هفته هوافضا، یادآور حماسه مردانی است که با ایمان، دانش و اراده‌ای مستحکم و نفوذناپذیر، نام ایران را بر بلندای اقتدار و خودباوری نشاندند. امروز نیروی هوافضای سپاه، با تکیه بر توان بومی و دانش متخصصان ایرانی، مرزهای فناوری را پشت سر گذاشته و به یکی از ارکان اصلی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

عملیات‌های غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه هوافضای قهرمان در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، معادلات دشمن آمریکایی ـ صهیونی را برهم زد و او را در برابر اراده و توان دفاعی ایران به استیصال کشاند.

اقتدار امروز هوافضا، ثمره مجاهدت نسلی است که خودباوری را به قدرت، دانش را به فناوری و تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

درود بر روح بلند شهیدان طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده و همه شهدای سرافراز هوافضا؛ راهشان پررهرو و پرچم اقتدار ایران همواره برافراشته باد.»

 

برچسب ها: هوافضای سپاه ، محسنی اژه‌ای
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
از نظر شما متخصصان ایرانی فقط به درد ساخت بمب و موشک میخورند!؟
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