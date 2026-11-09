باشگاه خبرنگاران جوان - گوشه‌ای از میدان فردوسی تهران مردی جوان و سیاه‌پوست ایستاده و به رهگذران چشم دوخته بود. در آن ساعت روز افراد زیادی در میدان و خیابان‌های اطراف تردد داشتند دلالان ارز نیز کنار خیابان ایستاده و در حال خرید و فروش دلار بودند، اما انگار مرد سیاهپوست دنبال سوژه خاصی می‌گشت. در همین حین مردی با کت و شلوار شیک و کیفی در دست به سمت یکی از دلارفروشان رفت و مقداری دلار از جیب لباسش بیرون آورد و مشغول صحبت با فروشنده شد. مرد سیاهپوست با دیدن وی چشمانش برقی زد و انگار کسی را که می‌خواست پیدا کرده بود. وقتی مرد شیک‌پوش از دلال ارز خداحافظی کرد و به راه افتاد مرد سیاهپوست جلو رفت و به انگلیسی با وی شروع به صحبت کرد.

درخواست کمک مرد سیاهپوست

وقتی او شروع به صحبت کرد مرد شیک‌پوش به تصور اینکه او توریست است و نیاز به کمک دارد از او خواست مشکلش را بگوید. مرد جوان نیز به زبان انگلیسی گفت که از کشور کنگو آمده است و مقداری دلار سیاه دارد. مهندس جوان با شنیدن این کلمه کنجکاوانه از او خواست برایش توضیح دهد که دلار سیاه چیست؟ وی طوری که مهندس جوان کاملاً متوجه صحبت‌هایش شود به او گفت: من اهل کشور کنگو هستم و با توجه به شرایط اقتصادی بدی که کشورمان داشت سازمان ملل برای کمک به مردم کنگو مقدار زیادی دلار‌های سیاه به آنها داده است، اما چون دلار‌های سیاه در بازار اعتبار چندانی ندارد باید آنها را تبدیل به دلار‌های معمولی و سبزرنگ کنیم. برای اینکه بتوانیم به این قابلیت دسترسی پیدا کنیم دلار‌های سیاه را باید بین دلار‌های سبز قرار داده و ماده‌ای به آن بزنیم تا رنگش برگردد. برای این کار نیاز به ۴۸ ساعت زمان هست و بعد از آن دلار‌ها تغییر رنگ می‌دهد.

مهندس جوان نگاهی به او انداخت و پاسخ داد: من چه کمکی می‌توانم به شما بکنم.

مرد سیاه پوست که توانسته بود حس کنجکاوی او را برانگیزد جواب داد: ما به دلار‌های سبز نیازمندیم تا دلار‌های سیاه‌مان را بین این دلار‌ها قرار دهیم و آنها را به دلار سبز تبدیل کنیم تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم. من دیدم شما الان دلار خریدید اگر شما دلارهایتان را به من بدهید تا این تبدیل را انجام دهیم نصف دلار‌ها را به شما می‌دهم.

مهندس جوان که حالا طمع به سراغش آمده بود و با یک حساب سرانگشتی متوجه شده بود که پول خوبی گیرش می‌آید، اما از یک طرف هم کمی مشکوک بود، به مرد آفریقایی گفت: من شما را نمی‌شناسم چطور و با چه اعتمادی دلارهایم را به شما بدهم؟

مرد آفریقایی که کم‌کم به هدفش نزدیک می‌شد، به او گفت: اصلاً نیازی نیست که شما کاری کنید ما به دفترتان می‌آییم و دلارهایمان را در بین دلار‌های شما قرار می‌دهیم و بعد از اینکه مایع مخصوص را زدیم، دلار‌ها را بسته‌بندی می‌کنیم و در اختیار خودتان قرار می‌دهیم. ۴۸ ساعت بعد و پس از تغییر رنگ دلارها، ما به سراغتان می‌آییم و سهم خودمان را می‌گیریم و شما هم سهم خودتان را بردارید.

با شنیدن این صحبت‌ها، حس اطمینان و اعتماد به سراغ مهندس جوان آمد با خود گفت نه تنها دلار‌های خودم بلکه دلار‌های آنها هم نزد من است و هیچ کلاهبرداری در کار نیست. اینطوری در عرض ۴۸ ساعت دلارهایم یک و نیم برابر می‌شود و پول خوبی گیرم می‌آید. به مرد آفریقایی هم کمک کرده‌ام و دلار‌های او هم سبز می‌شود.

گرفتار شدن در دام کلاهبرداران

مهندس جوان آدرس شرکتش را به او داد و قرار بر آن شد که صبح روز بعد مرد آفریقایی به همراه دوستش راهی شرکت شود و اقدامات تبدیل دلار‌ها را انجام دهد. پیشنهاد آنقدر اغوا کننده بود که همان شب به سراغ چند نفر از اعضای خانواده و دوستانش رفت و دلار‌های آنها را به مدت ۴۸ ساعت قرض گرفت بدون آنکه از ماجرای تبدیل دلار‌ها حرفی بزند.

طبق قراری که با مردان سیاه‌پوست داشت، آنها به شرکت آمده و دلار‌های سیاه را میان دلار‌های سبز قرار دادند و مایعی نیز به دلار‌ها زده و دلار‌ها را بسته‌بندی کرده و شرکت را ترک کردند. ۴۸ ساعت از زمانی که تعیین شده بود گذشت، اما هیچ تغییر رنگی رخ نداده بود. مهندس جوان که فکر می‌کرد زمان را اشتباه حساب کرده چند ساعت دیگر صبر کرد، اما بی‌فایده بود. او به ناچار به سراغ بسته دلار‌ها رفت و وقتی بسته را باز کرد در اوج ناباوری متوجه شد که با مشتی کاغذ باطله که به شکل دلار درآمده است مواجه شده و نه تنها از دلار‌های سیاه خبری نبود بلکه دلار‌های خودش هم داخل بسته نبود. مرد جوان که در این بازی فریبکارانه باخته بود حالا باید جواب دوست و آشنا و فامیلش را هم می‌داد که دلارهایشان را به طمع چندبرابر شدن از آنها گرفته و از دست رفته بود.

او که تازه متوجه شده بود چه کلاه بزرگی به سرش رفته است بلافاصله به اداره آگاهی مراجعه و ماجرای کلاهبرداری عجیب مرد آفریقایی را اعلام کرد. اما آنجا بود که فهمید با یک باند کلاهبرداری روبه‌رو بوده و تنها قربانی این باند نیست بلکه افراد زیادی با این شیوه در دام کلاهبرداران گرفتار شده‌اند. در عرض چند روز شکایت‌های دیگری نیز به پلیس اعلام شد و در یکی از این موارد حتی مرد میانسالی ۷۲ ساعت صبر کرده بود تا دلار‌ها تغییر رنگ بدهند غافل از اینکه در دام کلاهبرداری مردان آفریقایی گرفتار شده است.

به دنبال شکایت‌های متعدد از مردان آفریقایی، کارآگاهان اداره کلاهبرداری پلیس آگاهی وارد عمل شدند و رسیدگی به این پرونده به عهده سرهنگ مسلم میراحمدی معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فاتب قرار گرفت که در آن زمان افسر رسیدگی کننده به این پرونده بود. وی در تحقیقات متوجه شد که کلاهبرداران ایرانی نبوده و از کشور کنگو برای اجرای نقشه کلاهبرداری‌شان به ایران آمده‌اند.

سفر به ایران برای کلاهبرداری

تیم ویژه پلیس برای اینکه بتوانند کلاهبرداران را دستگیر کنند و آنها اتهامشان را قبول داشته باشند، باید سر بزنگاه متهمان را دستگیر می‌کردند. صرف داشتن چند دلار با رنگ سیاه و اظهارات شاکی‌ها، مدارک محکمه‌پسندی برای اثبات گناهکاری آنها نبود.

به همین دلیل سرهنگ میراحمدی تصمیم گرفت در نقش یک طعمه سرراه مردان سیاهپوست قرار بگیرد. وی به محل‌های احتمالی که کلاهبرداران سیاه پوست در آنجا تردد داشتند در محدوده میدان فردوسی و راسته دلارفروشان رفت. در نهایت پس از چند روز موفق شد یکی از کلاهبرداران را که کنار خیابان در انتظار طعمه ایستاده بود شناسایی کند.

حالا باید طوری رفتار می‌کرد تا توجه او را به خود جلب کند به همین دلیل به سراغ یکی از دلارفروشان رفت که در آن نزدیکی ایستاده بود سپس مقدار زیادی دلار از جیب لباسش بیرون آورد و به او نشان داد و مشغول صحبت درباره فروش دلار‌ها شدند. افسر جوان مدام زیرچشمی مراقب رفتار‌های مرد سیاهپوست بود و حواسش بود که او با چه دقتی در حال نگاه کردن به آنهاست. وقتی مطمئن شد که مرد شیاد توجهش به اوست حالا نوبت آن بود که از مرد دلارفروش خداحافظی کند و خیلی نامحسوس به سمت او برود. درست زمانی که در حال عبور از کنار وی بود لحظاتی بعد مرد آفریقایی به سراغش آمد، اما خبر نداشت که این بار اوست که در دام افتاده است.

همان طور که صحبت‌ها بین مرد سیاهپوست و سرهنگ میراحمدی ادامه داشت وی خودش را مهندس معرفی کرده و آدرس دفترش را به او داد و فردای آن روز منتظر ماند تا مرد آفریقایی و همدستش به دفترش بیایند.

آنچه بیش از هر موضوعی ذهن افسر پرونده را به خود مشغول کرده بود این بود که همه شاکی‌ها مدعی بودند مردان کلاهبردار مقابل چشم آنها دلار‌ها را بین دلار‌های سیاه قرار داده و حتی مایع معجزه آسای تبدیل رنگ دلار‌ها هم مقابل چشم‌های آنها به دلار‌های سیاه زده شده بود، اما چه اتفاقی رخ می‌داد که دلار‌ها تبدیل به مشتی کاغذ می‌شدند و این برایش سؤال بود و حالا بی‌صبرانه انتظار می‌کشید مردان فریبکار از راه برسند و او این معما را حل کند. تنها فرضیه‌ای که برایش پررنگ بود تعویض بسته دلار‌های واقعی با بسته کاغذ‌های باطله بود که احتمال داشت آنها در یک لحظه غفلت مالباخته‌ها این تعویض را انجام داده باشند.

صبح روز بعد مردان کلاهبردار به دفتر شرکت یکی از دوستان مأمور جوان آمده و مانند تمام کلاهبرداری‌هایشان دلار‌های سیاه را میان دلار‌های سبز قرار دادند و به صورت حرفه‌ای بدون آنکه داخل بسته دیده شود، آن را بسته‌بندی کردند. اما درست زمانی که در یک چشم بر هم زدن دو مرد سیاه پوست می‌خواستند بسته‌ای را که از قبل تهیه کرده بودند از داخل کیفشان بیرون آورده و با بسته دلار‌های واقعی جا به جا کنند و تصور می‌کردند مرد جوان حواسش نیست در همان لحظه بود که مأموران مچ کلاهبرداران را گرفتند و آنها بازداشت شدند.

در ادامه تحقیقات سومین عضو این باند نیز دستگیر شد و راز کلاهبرداری‌های اعضای باند سیاه‌پوستان که تحت عنوان تبدیل دلار سیاه به دلار سبز اقدام به کلاهبرداری می‌کردند برملا شد. با تکمیل تحقیقات تمامی اعضای این باند که ۳۵ نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند. متهمان اعتراف کردند که از سال ۷۹ اقدام‌های کلاهبردارانه خود را شروع کرده بودند و تا زمان دستگیری و افشای راز این باند از افراد زیادی با این شیوه کلاهبرداری کرده بودند.

منبع: روزنامه ایران