باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا باقری با اعلام برنامه مراسم وداع با پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی اظهار کرد: مراسم بدرقه پیکر این هنرمند فقید، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور هنرمندان، دوستان، همکاران و خانواده او در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته باقری، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه (۲۰ آبان ماه) در شهر قم برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این هنرمند فقید، روز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع، خاکسپاری و یادبود متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کوروش زارعی کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون یکشنبه (۱۷ آبان ماه) پس از دوره‌ای بیماری درگذشت. زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود، او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد. این علاقه او در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت و در حالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد که مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کرد.

زارعی پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته هنرهای نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد. او سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد، زارعی سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

ایفای نقش در فیلم‌های «روز رستاخیز»، «امپراطور جهنم»، سریال‌های «آنام»، «کیمیا»، «مختارنامه»، کارگردانی نمایش‌های «کانال کمیل»، «فیروزه که می‌خواند»، «شب مویه‌ها»، «زنان مهتابی مرد آفتابی»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم»، «راکب»، ایفای نقش در نمایش‌های «خاک سبز»، «شام غریب»، «غمنامه فرات»، «خورشید کاروان»، «بر دار شدن حسین‌بن‌منصور ‌حلاج»، «مرگ در ساعت مرغابی»، «مسافران مرو»، «دکتر استوکمان» و «رویاهای خلیح فارس» از سوابق زارعی است.

نمایش «آینه» به کارگردانی کوروش زارعی در فستیوال جاده ابریشم آلمان سال ۲۰۰۰ میلادی با استقبال بی‌نظیر مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه رو شد.

عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر، دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین(روایت راهیان)، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، داور بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از دیگر سوابق زارعی است.

منبع: حوزه هنری