مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: ایستگاه آراز و آلوارس رکوردار بارندگی‌های ۲۴ ساعت اخیر در استان بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان مجید کوهی اظهار کرد: پیرو صدور هشدار سطح نارنجی، از فعالیت سامانه بارشی و ثبت بارندگی قابل‌توجه در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

او افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی با ۳۴.۲ میلی‌متر در ایستگاه آراز در شمال استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پس از آن، ایستگاه زهراء با ۳۱.۵ میلی‌متر، دشت پارس‌آباد با ۳۱ میلی‌متر، شورگل با ۲۶.۹ میلی‌متر، حمزه‌خانلو و انگوت هر کدام با ۲۴ میلی‌متر و گرمی با ۲۲.۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را در این بازه زمانی ثبت کرده‌اند.

کوهی با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان تصریح کرد: در این مدت، بیشترین ارتفاع برف گزارش‌شده مربوط به ایستگاه آلوارس با ۱۱ سانتی‌متر و پس از آن ایستگاه‌های موئیل و مسجد محله (نمین) با ۱۰ سانتی‌متر بوده است. همچنین در ایستگاه‌های مشگین‌شهر، نیارق، تقی‌دیزج و گرده نیز بارش برف گزارش شده است.

او در ادامه تاکید کرد: اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان‌دهنده توزیع متفاوت بارش در مناطق مختلف اردبیل است و میزان بارندگی و ارتفاع برف ثبت‌شده در ایستگاه‌ها، بیانگر فعالیت مؤثر سامانه بارشی در بخش‌های مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته است.

منبع: هواشناسی

برچسب ها: سامانه بارشی ، ایستگاه های هواشناسی ، هشدار سطح نارنجی
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