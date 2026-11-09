مدیرکل راهداری گیلان از بازگشایی جاده قدیم امامزاده هاشم در محدوده گنجه شهرستان رودبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: در پی بارش شدید باران و رانش زمین در جاده قدیم امامزاده هاشم، محدوده گنجه شهرستان رودبار، بخشی از مسیر دچار انسداد و تردد در آن به صورت یک‌طرفه انجام می‌شد.

او افزود: با تلاش و حضور به موقع راهداران شهرستان رودبار، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و مسیر مجددا بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: راهداران استان با آمادگی کامل در محور‌های مواصلاتی گیلان حضور دارند تا ضمن مدیریت شرایط ناشی از بارش‌ها، ایمنی و تردد روان کاربران جاده‌ای را تأمین کنند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان