باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تخریب آب رو در کیلومتر ۲۰ محور امیدیه_دیلم و انسداد این مسیر بر اثر بارندگی، با تلاش حدود ۱۶ساعته عوامل راهداری شهرستان امیدیه، عملیات ترمیم آب رو با موفقیت به پایان رسید و این محور بازگشایی شد.

بازگشایی مسیر دسترسی روستای ده‌دره اندیمشک در پی بارش‌های اخیر

در پی بارش‌های اخیر و با توجه به شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو، مسیر دسترسی روستای ده‌دره که بر اثر بارندگی مسدود شده بود، با تلاش و حضور به‌موقع نیروهای راهداری شهرستان اندیمشک بازگشایی شد.

همچنین در پی بارش‌های اخیر و بروز مشکلات در مسیرهای روستایی، راهداران شهرستان اندیمشک با حضور در محدوده روستای پایتخت گلزار (تخت گلزار)، عملیات رفع انسداد و ساماندهی مسیر دسترسی این روستا را به انجام رساندند.

با توجه به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی و احتمال بارش‌های مجدد ناشی از پدیده ال‌نینو، نیروهای عملیاتی راهداری در آماده‌باش بوده و روند پایش و رسیدگی به راه‌های روستایی را با هدف تداوم ارتباط و دسترسی ایمن اهالی دنبال می‌کنند.

اجرای عملیات لکه‌گیری و ترمیم آسفالت در محور اندیمشک ـ اهواز

در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهسازی سطح راه، نیروهای راهداری شهرستان اندیمشک با حضور در محور اندیمشک ـ اهواز، عملیات لکه‌گیری و ترمیم خرابی‌های آسفالت را اجرا کردند. این عملیات با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور، کاهش مخاطرات ناشی از خرابی سطح جاده و افزایش ایمنی کاربران راه انجام شده است.