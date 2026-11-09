ترامپ با اذعان به وجود نارضایتی گسترده از اسرائیل در میان آمریکایی‌ها، جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت را از عوامل اصلی شکست در انتخابات دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای را به جنگ علیه ایران، افزایش قیمت سوخت و افزایش نارضایتی از رژیم تروریستی اسرائیل در داخل آمریکا مرتبط دانست.

ترامپ در گفت‌و‌گو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس که شامگاه یکشنبه پخش شد، گفت رای‌دهندگان «جنگ را دوست نداشتند و از افزایش قیمت بنزین نیز رضایت نداشتند». او افزود که نارضایتی گسترده‌ای از رژیم تروریستی اسرائیل در آمریکا وجود دارد و این عوامل از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان بوده‌اند.

ترامپ در همین زمینه با اظهارات معاون خود، جی‌دی ونس، درباره خسارت‌هایی که جنگ علیه ایران و تحولات مرتبط با رژیم تروریستی اسرائیل به حزب جمهوری‌خواه وارد کرده است، موافقت کرد.

ترامپ: اسرائیل بدون واشنگتن نمی‌توانست به حیات خود ادامه دهد

ترامپ با وجود اذعان به پیامد‌های جنگ بر نتایج انتخابات، تاکید کرد که در صورت بازگشت به گذشته، باز هم همین تصمیم را می‌گرفت. او مدعی شد که «نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند» و اینکه تصمیمش از منظر تاریخی تصمیم درستی خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های جنگ گفت کشور‌هایی که آمریکا از آنها دفاع کرده است، تمام هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی واشنگتن را بازخواهند گرداند.

ترامپ افزود: «تمام این پول‌ها را پس خواهیم گرفت.» وی همچنین مدعی شد که این کشور‌ها و رژیم تروریستی اسرائیل بدون حمایت واشنگتن نمی‌توانستند به حیات خود ادامه دهند.

ادعا‌های ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران

ترامپ مدعی شد که مداخله نظامی آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل را از نابودی نجات داده است. وی در این زمینه به استفاده از بمب‌افکن‌های «بی-۲» برای حمله به سه مرکز هسته‌ای ایران در بیش از یک سال پیش اشاره کرد.

او ادعا کرد که ایران در آن زمان تنها دو هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و واشنگتن آنچه را «زرادخانه هسته‌ای» ایران خواند، نابود کرده است. ترامپ همچنین گفت که اگر تصمیم او نبود، رژیم تروریستی اسرائیل از بین رفته بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که ایران «مجبور به امضای توافق خواهد شد». وی همچنین ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی به «تضمین باز ماندن تنگه هرمز» ادامه خواهند داد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، آمریکا و اسرائیل
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