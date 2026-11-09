باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۲۴ هزار تومان