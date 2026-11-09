امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۳۷ میلیون تومان
طلا ۱۸ عیار  ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۲۴ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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