 اداره کل هواشناسی استان گلستان با صدور هشدار سطح قرمز (شماره ۱) در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع شرایط جوی خطرناک در این استان هشدار جدی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این اطلاعیه  از عصر و شب دوشنبه (۱۸ آبان) تا صبح سه‌شنبه (۱۹ آبان)، مناطق مختلف استان گلستان، به‌ویژه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. مخاطرات جوی پیش‌بینی‌شده شامل رگبار و رعدوبرق (گاهی شدید)، ریزش برف و در برخی مواقع کولاک برف در مناطق کوهستانی، تگرگ، مه غلیظ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید است.

اداره کل هواشناسی گلستان نسبت به پیامد‌های مخرب این سامانه هشدار داده و اعلام کرده است که وقوع سیلاب ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراه‌های فصلی بسیار محتمل است.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود آب‌گرفتگی گسترده‌ای در معابر شهری، زیرگذرها، تونل‌ها و مناطق کم‌ارتفاع رخ دهد. از دیگر خطرات این سامانه می‌توان به تخریب یا آسیب جدی به پل‌ها، ابنیه فنی و جاده‌های مواصلاتی، وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی و واحد‌های دامداری، و ایجاد اختلال در پرواز‌ها و فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد.

با توجه به وضعیت قرمز هواشناسی، رعایت نکات ایمنی برای کاهش خسارات جانی و مالی الزامی است. در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است تا از سفر‌های غیرضروری، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر جداً خودداری کرده و از هرگونه اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها بپرهیزند. همچنین توصیه شده است از پارک کردن خودرو‌ها در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها و درختان فرسوده خودداری شود.

تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی، امدادی و شهرداری‌ها باید برای بازگشایی دهانه پل‌ها، پاک‌سازی کانال‌ها، ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و برف‌روبی در مناطق مرتفع در آمادگی کامل باشند و ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب نیز تمهیدات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

منبع: اداره کل هواشناسی گلستان

برچسب ها: هواشناسی ، هشدار قرمز هواشناسی
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