باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - امین قوامی معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب ریزش سنگ، خاک و مصالح در بخش‌هایی از محور‌های مواصلاتی شده که راهداران با حضور مستمر در جاده‌ها، عملیات پاک‌سازی و ریزش‌برداری را دنبال کرده‌اند.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۴۱۴ مرتبه عملیات ریزش‌برداری در ۱۷۹ نقطه از محور‌های استان انجام شده است تا مسیر‌های آسیب‌دیده پاک‌سازی و شرایط برای تردد ایمن کاربران جاده‌ای فراهم شود.

معاون راهداری استان با اشاره به اقدامات امدادی راهداران ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۱۸ مورد امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در محور‌های مواصلاتی انجام شده و نیرو‌های راهداری برای کمک به رانندگان و رفع موانع تردد در محل حضور یافته‌اند.

قوامی با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیرو‌های راهداری خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تداوم بارش‌ها و وقوع ریزش در برخی محور‌های کوهستانی، پایش مستمر راه‌ها و عملیات راهداری برای حفظ ایمنی تردد ادامه دارد.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از توقف در نقاط مستعد ریزش و حاشیه کوه‌ها خودداری کنند و پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.