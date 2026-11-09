باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علیپور با اشاره به بارش برف و آغاز فصل سرما، از رانندگان خواست هنگام تردد در محور‌های مواصلاتی استان، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

او از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و افزود: حرکت با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به هشدار‌های پلیس راه از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی در شرایط نامساعد جوی است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل ادامه داد: رانندگان باید توجه داشته باشند که در شرایط بارش برف و یخ‌زدگی جاده‌ها، حتی خودرو‌های مجهز نیز در صورت بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز، قادر به کنترل کامل وسیله نقلیه نخواهند بود.

سرهنگ علیپور در ادامه تصریح کرد: هدف پلیس راه، تأمین امنیت و آرامش سفر‌های جاده‌ای و صیانت از جان هم‌وطنان است و تحقق این هدف به همکاری و مسئولیت‌پذیری تمامی کاربران جاده‌ای نیاز دارد.

او با تأکید بر اینکه «ایمنی در جاده، مسئولیت همگانی است»، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توصیه‌های ایمنی، در حفظ سلامت خود و دیگر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.

منبع: پلیس راه