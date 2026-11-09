باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار و فعالیت سامانه بارشی و سرد در منطقه است. بر این اساس ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، وزش باد (شدید، موقتی خیلی شدید)، بارندگی (رگباری و شدید/ برخی نقاط خیلی شدید)، کاهش محسوس دما، رعد و برق، تگرگ و در ارتفاعات بارش برف و کولاک تا اواخر وقت امروز پیش بینی می‌شود (هشدار سطح نارنجی هواشناسی).

آخرین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان از ثبت بیشترین بارش باران طی شبانه روز گذشته در منطقه رودبنه لاهیجان به میزان ۶۲ میلیمتر خبر داد. طی این مدت منطقه داماش شهرستان رودبار و دهشال آستانه اشرفیه هم با بیش از ۵۵ میلیمتر، بیشترین بارش را پس از شهرستان لاهیجان به خود اختصاص دادند.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، به تدریج از اواخر وقت امروز (دوشنبه ۱۸ آبان ماه) سامانه بارشی در منطقه تضعیف خواهد شد. به سبب برودت هوا و افت محسوس دما، طی سه شنبه ۱۹ و چهارشنبه ۲۰ آبان (برای ساعات شب تا صبح)، در ارتفاعات و دامنه‌ها یخبندان پیش بینی می‌شود (هشدار سطح زرد هواشناسی).

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این پیش بینی جوی بر اساس نقشه‌های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روز‌های آتی احتمال تغییر در نقشه‌های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روز‌های آینده اعلام می‌شود.

شرایط نامناسب فعالیت‌های دریایی تا ظهر فردا

در حال حاضر دریای کاسپین به شدت طوفانی است و شرایط دریا در سواحل استان گیلان برای اغلب فعالیت‌های دریایی طی امروز تا ظهر فردا نامناسب پیش بینی شده است.