باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل مکی‌زاده در تشریح عملکرد تیم‌های جستجو و نجات دریایی، با اشاره به شرایط حساس و تهدیدات دشمن اظهار کرد: مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی استان با تکیه بر الزامات ملی و بین‌المللی و به‌کارگیری شناورهای تخصصی، توانست ضمن مواجهه با شرایط جنگی و اصابت موشک به ۴ فروند شناور ناجی توسط دشمن آمریکایی در اول مردادماه، ۳۹ دریانورد را نجات دهد؛ اقدامی که نشان‌دهنده ارتقای سطح آمادگی و سرعت واکنش تیم‌های امدادی است.

وی با یادآوری اینکه شناورهای جستجو و نجات بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی (SAR) مأموریت نجات جان انسان‌ها در دریا را بر عهده دارند، تاکید کرد: هرگونه تعرض به این شناورها مغایر با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه است.

معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به ثبت ۱۳۸ ماموریت در بازه زمانی یادشده افزود: بیشترین سهم عملیات‌ها مربوط به ۳۹ مورد اصابت موشک و ۳۲ مورد خدمات پزشکی اضطراری بوده است؛ همچنین در این مدت ۱۸ مورد مشاوره رفع نواقص، ۱۰ مورد تصادم دریایی، ۷ مورد مدیریت آبگرفتگی و ۷ مورد مدیریت حریق انجام شده است.

مکی‌زاده خاطرنشان کرد: ۴ مورد نجات فرد افتاده به دریا، ۳ مورد امدادرسانی در شرایط نامساعد جوی، ۳ مورد غوطه‌ورشده در آب و ۱۵ عملیات در قالب سایر موضوعات دریایی نیز از دیگر اقدامات ثبت‌شده است.

وی در پایان یادآور شد: استان هرمزگان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۱۴ جزیره و طولانی‌ترین مرز دریایی کشور، مسئولیت خطیر جستجو و نجات دریایی را از مرز شهرستان پارسیان در خلیج‌فارس تا مرز دریایی بندر چابهار در دریای عمان بر عهده دارد.

منبع خبر:اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان