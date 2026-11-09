وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه به معیشت و توانمندسازی معلمان از دغدغه‌های اصلی زنده‌یاد فانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم وداع و تشییع زنده‌یاد علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش فقدان این استاد فرهیخته را خسارتی سنگین برای نظام آموزشی کشور دانست و گفت: مرحوم فانی عمر پربرکت خود را از سال‌های نخستین انقلاب اسلامی، صرف خدمت به تعلیم و تربیت کرد و آرامش، عقلانیت و نوآوری از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی وی بود.

وی با اشاره به دغدغه‌های مستمر مرحوم فانی در حوزه عدالت آموزشی گفت: توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار، از شاخص‌ترین خصوصیات آن مرحوم بود؛ به‌طوری‌که فعالیت‌های ایشان در این زمینه حتی پس از پایان مسئولیت‌های رسمی نیز با جدیت استمرار داشت.

وزیر آموزش و پرورش همچنین نقش‌آفرینی مؤثر در شورای عالی آموزش و پرورش، تعامل گسترده با فعالان فرهنگی و تأسیس «مؤسسه رشد دانش‌آموزان» را از ماندگارترین اقدامات و خدمات زنده‌یاد فانی برشمرد.

کاظمی در ادامه، معیشت و توانمندسازی معلمان را از دغدغه‌های محوری آن مرحوم عنوان کرد و اظهار داشت: ایشان همواره تأکید داشتند که هیچ معلمی نباید بدون برخورداری از آموزش و آمادگی لازم وارد کلاس درس شود و آموزش مستمر فرهنگیان باید همواره در کانون توجه نظام آموزشی قرار داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش، مستندسازی تجربیات، اندیشه‌ها و طرح‌های موفق آموزشی را از دیگر اقدامات ارزشمند مرحوم فانی دانست و این رویکرد را ابزاری مؤثر برای انتقال تجربیات و بهره‌گیری نسل‌های آینده از دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد.

برچسب ها: وزیر آموزش سابق ، وزارت آموزش و پرورش
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