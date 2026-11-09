مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان بندرعباس با حضور ۶۱۸ ورزشکار برگزار شد و تیم بانوان «همیار گاز» توانست با کسب مقام سوم تیمی و ۶ نشان رنگارنگ، خوش بدرخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی کاراته شهرستان بندرعباس در بخش بانوان با رقابت ۶۱۸ کاراته‌کا در قالب ۱۸ تیم و با قضاوت ۳۰ داور در سه پنل داوری، در سالن ورزشی فجر بندرعباس برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم همیار گاز با عملکرد درخشان ورزشکاران خود موفق به کسب مقام سوم تیمی شد. همچنین در بخش انفرادی، کاراته‌کای این تیم عناوین زیر را به دست آوردند:

مقام اول: مبینا خردمند و آوین شجاع‌پوری

مقام دوم: لیا ترابی، آندیا ادیب و آوا امینی‌مقدم

مقام سوم: آوا نیک‌نژاد

در پایان این دوره از مسابقات، با اهدان جوایز از تیم‌ها و نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.

برچسب ها: کاراته ، مسابقات ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
استقبال از قهرمان کاراته آسیا در بروجن + فیلم
کسب ۱۱ نشان رنگارنگ توسط کاراته کا‌های خراسان جنوبی در مسابقات کشوری
کسب ۶ مدال کاراته کا‌های گیلانی در رقابت‌های کاراته وان کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات حمله آمریکا به مناطقی از جزیره قشم
پیکر هنرمند فقید تئاتر و سینمای هرمزگان در بهشت معصومه (س) قم آرام می‌گیرد
طوفان سهمگین در راه خلیج فارس؛ هشدار قرمز هواشناسی برای بوشهر و هرمزگان صادر شد
نجات ۵۲۷ فرد مضطر در آب‌های هرمزگان/ امدادرسانی به ۳۹ دریانورد پس از اصابت موشک
جدیدترین خبرها از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد
درخشش بانوان کاراته‌کای همیار گاز در مسابقات قهرمانی بندرعباس
آخرین اخبار
طوفان سهمگین در راه خلیج فارس؛ هشدار قرمز هواشناسی برای بوشهر و هرمزگان صادر شد
پیکر هنرمند فقید تئاتر و سینمای هرمزگان در بهشت معصومه (س) قم آرام می‌گیرد
درخشش بانوان کاراته‌کای همیار گاز در مسابقات قهرمانی بندرعباس
نجات ۵۲۷ فرد مضطر در آب‌های هرمزگان/ امدادرسانی به ۳۹ دریانورد پس از اصابت موشک
جدیدترین خبرها از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد
جزئیات حمله آمریکا به مناطقی از جزیره قشم
انهدام یک شبکه با ۴۱ فقره سرقت در بندرعباس