مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان بندرعباس با حضور ۶۱۸ ورزشکار برگزار شد و تیم بانوان «همیار گاز» توانست با کسب مقام سوم تیمی و ۶ نشان رنگارنگ، خوش بدرخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات قهرمانی کاراته شهرستان بندرعباس در بخش بانوان با رقابت ۶۱۸ کاراته‌کا در قالب ۱۸ تیم و با قضاوت ۳۰ داور در سه پنل داوری، در سالن ورزشی فجر بندرعباس برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم همیار گاز با عملکرد درخشان ورزشکاران خود موفق به کسب مقام سوم تیمی شد. همچنین در بخش انفرادی، کاراته‌کای این تیم عناوین زیر را به دست آوردند:

مقام اول: مبینا خردمند و آوین شجاع‌پوری

مقام دوم: لیا ترابی، آندیا ادیب و آوا امینی‌مقدم

مقام سوم: آوا نیک‌نژاد

در پایان این دوره از مسابقات، با اهدان جوایز از تیم‌ها و نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.