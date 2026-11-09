باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - چندی پیش بود که سیمافیلم اعلام کرد تولید فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا در دستور کار دارد؛ اثری به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی که قرار است به عنوان نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دنا باشد.

اثر سینمایی که به همراه مینی‌سریال خواهد بود و قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها فیلم سینمایی آن برای پخش در جشنواره فیلم فجر امسال و مینی‌سریال آن برای سالروز شهدای ناو دنا در ۱۳ اسفند در نظر گرفته شود.

تاکنون فقط نام امیرحسین آرمان برای بازی در فیلم سینمایی اعلام شده و مابقی جزئیات به موازات پیشرفت پروژه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سعید سعدی درباره فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» به این توضیح بسنده کرد که محوریت این فیلم سینمایی خانواده شهدای دنا و مسائل مربوط بین آنها از لحاظ قبل عملیات و بعد عملیات است و فلاش بک‌هایی به گذشته صورت می‌گیرد. با این حال، پرداخت به عملیات ناو دنا از سوی گروه دیگری از سازندگان در دستور کار قرار گرفته است.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه صحنه‌های مربوط به انفجار ناو دنا احتمالاً از طریق ویژوال بازسازی خواهد شد، گفت: با این حال، باید دید که از لحاظ اجرایی به چه جمع‌بندی می‌رسیم، تا بعد اعلام کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نقش و مسئولیت سایر کشور‌های مرتبط با این ماجرا نیز پرداخته شده است، ترجیح داد توضیحات بیشتر را به پس از پیشبرد پروژه موکول کند.