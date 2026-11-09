پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، با حضور مسئولان، کارکنان و خانواده‌های تیپ ۵۵ هوابرد نزاجا، در منازل سازمانی شهید جاودانیان تشییع شد؛.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیکر مطهر یک شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، با حضور مسئولان، کارکنان و خانواده‌های تیپ ۵۵ هوابرد نزاجا، در منازل سازمانی شهید جاودانیان تشییع شد؛ آیینی که با استقبال پرشور خانواده‌ها و تأکید فرمانده تیپ و رئیس عقیدتی سیاسی بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت همراه بود.

در این آیین که با حضور فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد، رئیس عقیدتی سیاسی، جمعی از مسئولان، کارکنان پایور و وظیفه و خانواده‌های آنان برگزار شد، پیکر مطهر شهید گمنام در فضایی سرشار از عطر شهادت و معنویت، از میان صفوف حاضران تشییع و مورد تکریم قرار گرفت.

حضور گسترده خانواده‌ها در این مراسم، صحنه‌ای ماندگار از پیوند ناگسستنی کارکنان نیروی زمینی ارتش با فرهنگ ایثار و شهادت را رقم زد.

امیر سرتیپ دوم فرهنگ دهقان، فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد در حاشیه این آیین، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، حضور پیکر مطهر شهید گمنام در میان کارکنان و خانواده‌های تیپ را افتخاری بزرگ دانست و اظهار داشت: شهید گمنام، گمنام نیست؛ نامش در دل‌های ما ثبت است و آمدنش به میان خانواده‌های تیپ، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های شهداست.

او صبر و ایستادگی خانواده‌ها را ادامه‌دهنده راه شهدا خواند و بر آمادگی و پاسداری تیپ از فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین مرادی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ نیز با اشاره به برکات حضور شهدا در میان مردم گفت: شهید گمنام نماد گمنامی‌زدایی از ارزش‌های والای انسانی است و امروز میهمان خانه‌های ماست و حضور خانواده‌ها در چنین آیین‌هایی را بهترین درس عملی برای فرزندان دانست و از استقبال پرشور آنان تقدیر کرد.

در پایان این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و اهدای گل، به مقام شامخ شهید گمنام ادای احترام کردند و بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کردند.

برچسب ها: شهید گمنام ، تیپ 55 هوابرد ارتش
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