رییس پلیس راه البرز از بسته شدن جاده کرج - چالوس در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این جاده به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی تا اطلاع بعدی بسته است.

وی اضافه کرد: مسافران برای سفر می توانند از مسیر آزادراه تهران -شمال عبور کنند.

کرمی از مسافران خواست با توجه به شرایط جوی نامساعد حتی الامکان از سفر مسیرهای کوهستانی پرهیز کنند.

وی یادآورشد: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمام راه های این استان برای هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در محل های مورد نظر مستقر شده است.

کرمی خاطر نشان کرد: سوخت کافی، همراه داشتن تجهیزات و لباس گرم از دیگر توصیه های پلیس راه البرز به رانندگان است.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان می‌باشد.

نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری جاده کرج- چالوس درحوزه جغرافیایی استان البرز و نیمی دیگر درحوزه استان مازندران واقع شده است.

برچسب ها: انسداد راه ها ، جاده چالوس
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جاده کرج - چالوس بسته شد
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