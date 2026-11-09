رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن اعمال قانون شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سعید کاظمی، رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت گفت: در مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن اعمال قانون شده است؛ این رقم در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون بیش از چهار میلیون و ۶۸ هزار فقره برخورد با تخلفات ساکن ثبت شده و بدین ترتیب حدود یک‌چهارم کل برخوردها به مهرماه اختصاص دارد.

سرهنگ سعید کاظمی، رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح تخلفات ساکن و آثار آن بر نظم ترافیک پایتخت اظهار کرد: تخلف ساکن به هر نوع ایستادن یا توقف غیرمجاز در معابر گفته می‌شود و رانندگان وسایل نقلیه باید بدانند چنین تخلفی می‌تواند جریان ترافیک را بر هم بزند و احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.

وی با بیان مثال‌هایی از این تخلفات افزود: پارک خودرو و موتورسیکلت در پیاده‌رو، حقوق عابران پیاده را تضییع می‌کند و عابران ناچار می‌شوند برای تردد از مسیر سواره‌رو استفاده کنند؛ موضوعی که خطر تصادف را بالا می‌برد. همچنین پارک دوبله، پارک در خلاف جهت و توقف در ایستگاه‌های اتوبوس و وسایل حمل‌ونقل عمومی، موجب کندی تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش رغبت شهروندان به استفاده از این وسایل می‌شود و در نتیجه شمار سفرهای شهری با خودروی شخصی و تراکم ترافیکی افزایش می‌یابد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: همه این موارد از مصادیق تخلفات ساکن محسوب می‌شوند و برهم‌زدن نظم شهر، افزایش حجم ترافیک، کندی تخلیه معابر و افزایش وقوع تصادفات را در پی دارند. توقف در بزرگراه‌ها نیز یکی از خطرناک‌ترین تخلفات ساکن است و می‌تواند به تصادفات ناگوار منجر شود.

رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش ترددها در نیمه دوم سال گفت: با بازگشایی مراکز آموزشی، حجم ترددها افزایش یافته و به همین دلیل شاهد وقوع تخلفات ساکن بیشتری هستیم.

وی تاکید کرد: محل‌های مجاز توقف و پارک خودرو از سوی تابلوها و خط‌کشی‌ها مشخص شده است.

سرهنگ کاظمی به مصادیق توقف و پارک ممنوع بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: پارک در پیاده‌رو و گذرگاه عابر پیاده، داخل تقاطع و تا ۱۵ متری تقاطع، از ابتدا تا انتهای پیچ، مقابل ورودی ساختمان، کوچه و پارکینگ، تا ۱۵ متری چراغ راهنمایی، تا ۱۵ متری شیر آتش‌نشانی، حریم تابلو توقف مطلقاً ممنوع، روی پل و داخل تونل، توقف دوبله، ایستگاه اتوبوس و حریم مشخص‌شده و تا ۱۵ متری ورودی آتش‌نشانی، پلیس و بیمارستان از جمله این موارد است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اجرای طرح مهرآفرینان راهور در مقابل مدارس ابتدایی دخترانه از ابتدای مهرماه اظهار کرد: با آغاز این طرح، بسیاری از تخلفات دوبله و توقف‌های غیرمجاز کاهش یافته است و از همکاری شهروندان در این زمینه کمال تشکر را داریم.

وی آمار اعمال قانون تخلفات ساکن در مهرماه پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات ساکن: بیش از ۱ میلیون و ۱۳۱ هزار فقره

· اعمال قانون توقف دوبله: بیش از ۲۸۵ هزار فقره

· اعمال قانون توقف در محل ممنوع: بیش از ۲۷۶ هزار فقره

· اعمال قانون توقف در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۲۳ هزار فقره

سرهنگ کاظمی همچنین آمار اعمال قانون تخلفات ساکن پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون را اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات ساکن: بیش از ۴ میلیون و ۶۸ هزار فقره

· اعمال قانون توقف دوبله: بیش از ۱ میلیون و ۷۵ هزار فقره

· اعمال قانون توقف در محل ممنوع: بیش از ۱ میلیون و ۲۹ هزار فقره

· اعمال قانون توقف در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۸۰ هزار فقره

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم برخورد با تخلفات ساکن در مهرماه ثبت شده است.

رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تخلف حادثه‌ساز دنده عقب در بزرگراه‌ها نیز گفت: آمار تصادفات در پایتخت به علت دنده عقب در بزرگراه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون شامل ۵۰۶ فقره تصادف خسارتی، ۹۱ فقره تصادف جرحی و یک نفر فوتی بوده است.

سرهنگ کاظمی در پایان با درخواست از شهروندان و رانندگان برای توجه کامل به مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: هرچه تخلفات ساکن را به حداقل برسانیم، ترافیک روان‌تر و ایمن‌تری را شاهد خواهیم بود.