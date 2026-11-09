رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن اعمال قانون شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سعید کاظمی، رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت گفت: در مهرماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن اعمال قانون شده است؛ این رقم در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون بیش از چهار میلیون و ۶۸ هزار فقره برخورد با تخلفات ساکن ثبت شده و بدین ترتیب حدود یک‌چهارم کل برخوردها به مهرماه اختصاص دارد.

سرهنگ سعید کاظمی، رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح تخلفات ساکن و آثار آن بر نظم ترافیک پایتخت اظهار کرد: تخلف ساکن به هر نوع ایستادن یا توقف غیرمجاز در معابر گفته می‌شود و رانندگان وسایل نقلیه باید بدانند چنین تخلفی می‌تواند جریان ترافیک را بر هم بزند و احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.

وی با بیان مثال‌هایی از این تخلفات افزود: پارک خودرو و موتورسیکلت در پیاده‌رو، حقوق عابران پیاده را تضییع می‌کند و عابران ناچار می‌شوند برای تردد از مسیر سواره‌رو استفاده کنند؛ موضوعی که خطر تصادف را بالا می‌برد. همچنین پارک دوبله، پارک در خلاف جهت و توقف در ایستگاه‌های اتوبوس و وسایل حمل‌ونقل عمومی، موجب کندی تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش رغبت شهروندان به استفاده از این وسایل می‌شود و در نتیجه شمار سفرهای شهری با خودروی شخصی و تراکم ترافیکی افزایش می‌یابد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: همه این موارد از مصادیق تخلفات ساکن محسوب می‌شوند و برهم‌زدن نظم شهر، افزایش حجم ترافیک، کندی تخلیه معابر و افزایش وقوع تصادفات را در پی دارند. توقف در بزرگراه‌ها نیز یکی از خطرناک‌ترین تخلفات ساکن است و می‌تواند به تصادفات ناگوار منجر شود.

رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش ترددها در نیمه دوم سال گفت: با بازگشایی مراکز آموزشی، حجم ترددها افزایش یافته و به همین دلیل شاهد وقوع تخلفات ساکن بیشتری هستیم. 
وی تاکید کرد: محل‌های مجاز توقف و پارک خودرو از سوی تابلوها و خط‌کشی‌ها مشخص شده است.

سرهنگ کاظمی به مصادیق توقف و پارک ممنوع بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: پارک در پیاده‌رو و گذرگاه عابر پیاده، داخل تقاطع و تا ۱۵ متری تقاطع، از ابتدا تا انتهای پیچ، مقابل ورودی ساختمان، کوچه و پارکینگ، تا ۱۵ متری چراغ راهنمایی، تا ۱۵ متری شیر آتش‌نشانی، حریم تابلو توقف مطلقاً ممنوع، روی پل و داخل تونل، توقف دوبله، ایستگاه اتوبوس و حریم مشخص‌شده و تا ۱۵ متری ورودی آتش‌نشانی، پلیس و بیمارستان از جمله این موارد است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اجرای طرح مهرآفرینان راهور در مقابل مدارس ابتدایی دخترانه از ابتدای مهرماه اظهار کرد: با آغاز این طرح، بسیاری از تخلفات دوبله و توقف‌های غیرمجاز کاهش یافته است و از همکاری شهروندان در این زمینه کمال تشکر را داریم.

وی آمار اعمال قانون تخلفات ساکن در مهرماه پایتخت را به شرح زیر اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات ساکن: بیش از ۱ میلیون و ۱۳۱ هزار فقره
· اعمال قانون توقف دوبله: بیش از ۲۸۵ هزار فقره
· اعمال قانون توقف در محل ممنوع: بیش از ۲۷۶ هزار فقره
· اعمال قانون توقف در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۲۳ هزار فقره

سرهنگ کاظمی همچنین آمار اعمال قانون تخلفات ساکن پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون را اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات ساکن: بیش از ۴ میلیون و ۶۸ هزار فقره
· اعمال قانون توقف دوبله: بیش از ۱ میلیون و ۷۵ هزار فقره
· اعمال قانون توقف در محل ممنوع: بیش از ۱ میلیون و ۲۹ هزار فقره
· اعمال قانون توقف در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۸۰ هزار فقره

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم برخورد با تخلفات ساکن در مهرماه ثبت شده است.

رئیس اداره تربیت و آموزش پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تخلف حادثه‌ساز دنده عقب در بزرگراه‌ها نیز گفت: آمار تصادفات در پایتخت به علت دنده عقب در بزرگراه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون شامل ۵۰۶ فقره تصادف خسارتی، ۹۱ فقره تصادف جرحی و یک نفر فوتی بوده است.

سرهنگ کاظمی در پایان با درخواست از شهروندان و رانندگان برای توجه کامل به مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: هرچه تخلفات ساکن را به حداقل برسانیم، ترافیک روان‌تر و ایمن‌تری را شاهد خواهیم بود.

برچسب ها: اعمال قانون ، موتورسیکلت
خبرهای مرتبط
تشکیل «قرارگاه پلاک» در پایتخت برای برخورد با تخلفات پلاک + فیلم
پلیس راهور: بغل‌نویسی خودرو‌ها بدون مجوز پلیس راهور ممنوع است
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلفات پلاک در مهر ماه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری دو زورگیر زن در باغ‌فیض
از محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تا تبرئه ایران‌خودرو/ سرنوشت پرونده جنجالی چه شد؟
افشای راز تبهکاری اعضای باند دلار‌های سیاه
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
انسداد موقت جاده امامزاده داوود در پی بارش‌های شدید؛ مسیر جایگزین اعلام شد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت کوروش زارعی
هیچ یک از ۱۶۲ ایستگاه مترو دچار آبگرفتگی نشد
رونمایی از اوراق «سلف شیر» برای نخستین‌بار در ایران
نصب کد‌های ارزیابی عملکرد پلیس در هزار و ۲۰۰ کلانتری کشور
کاهش قطعی و اختلال در سامانه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت کوروش زارعی
رونمایی از اوراق «سلف شیر» برای نخستین‌بار در ایران
کاهش قطعی و اختلال در سامانه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ورود سازمان بازرسی به تخلفات و ترک فعل مسئولان وزارت نفت
نصب کد‌های ارزیابی عملکرد پلیس در هزار و ۲۰۰ کلانتری کشور
هیچ یک از ۱۶۲ ایستگاه مترو دچار آبگرفتگی نشد
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن در مهر ماه
شرط سلب حق شکایت از مشتریان بانکی باطل شد
افشای راز تبهکاری اعضای باند دلار‌های سیاه
هوافضای سپاه با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی از ارکان قدرت بازدارندگی ایران است
ساماندهی خودرو‌های فروشنده و وانت‌بار‌های مزاحم ادامه می‌یابد
از محکومیت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تا تبرئه ایران‌خودرو/ سرنوشت پرونده جنجالی چه شد؟
دستگیری دو زورگیر زن در باغ‌فیض
توزیع اقلام امدادی میان بیش از ۲ هزار نفر در مناطق سیل‌زده کشور
توقف اضطراری قطار‌ها در ایستگاه دروازه دولت برای نجات یک فرد
الزام مشتریان و ضامنان به سلب حق اعتراض و شکایت باطل شد
انسداد موقت جاده امامزاده داوود در پی بارش‌های شدید؛ مسیر جایگزین اعلام شد
هدیه سالگرد ازدواج، آزادی یک زندانی شد
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
بازگشایی دوطرفه جاده قدیم چالوس/انسداد مسیر بیلقان تا شهرستانک ادامه دارد
وضعیت ایستگاه‌های مترو عادی است