باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به افزایش بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: در همین مقطع از سال گذشته هیچ بارندگی در تهران ثبت نشده بود، اما امسال تاکنون ۵۶.۵ میلی‌متر بارش دریافت شده است.

وی افزود: با توجه به ۶ سال خشکسالی متوالی و تأثیر آن بر منابع آبی پایتخت، شرایط همچنان شکننده است و نباید با اتکا به بارش‌های اخیر، پایان خشکسالی را قطعی دانست.

بخشی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب و عبور از تابستان خشک امسال، بر ضرورت تداوم صرفه‌جویی و مدیریت هوشمندانه مصرف تأکید کرد و گفت: تداوم بارندگی‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی کمک کند، اما با یک بارندگی نمی‌توان از عبور کامل از شرایط خشکسالی سخن گفت.

ذخایر سد‌های تهران کمتر از ۲۰ درصد است/ صرفه‌جویی ۲۱۹ میلیون مترمکعبی در مصرف آب

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به وضعیت ذخایر سد‌های تهران گفت: اگرچه بارش‌های اخیر در ارتفاعات به شکل برف بوده و هنوز ذوب نشده است، اما مجموع ذخایر آبی سد‌های تهران همچنان حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: تداوم بارش‌ها در حوزه‌های آبریز می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی پایتخت کمک کند. همچنین همراهی مردم در مدیریت مصرف آب قابل توجه بوده است؛ به‌طوری‌که در ۷ ماه و ۱۵ روز امسال، حدود ۸۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده است. این میزان در کنار صرفه‌جویی ۱۳۴ میلیون مترمکعبی سال گذشته، مجموع صرفه‌جویی دو سال را به حدود ۲۱۹ تا ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسانده است؛ رقمی معادل ظرفیت سه سد لتیان.

فراخوان جشنواره ملی «آب بهتر است یا ثروت» آغاز شد

سخنگوی آبفای استان تهران گفت: فراخوان جشنواره ملی «آب بهتر است یا ثروت» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه، از شنبه آغاز شده و دریافت آثار تا نیمه دی‌ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در بخش دانش‌آموزی این جشنواره، آثار در قالب انشا، پوستر، نقاشی و کاریکاتور و در بخش دانشجویی در قالب عکس، فیلم کوتاه، موشن‌گرافی و انیمیشن دریافت می‌شود. همچنین برای نخستین بار، بخش ایده‌بازار و فن‌بازار روابط عمومی در سطح ملی با محور بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و ایده‌های نوآورانه، با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

بخشی گفت: هدف از برگزاری این بخش، شناسایی و جذب ایده‌های خلاقانه، استفاده از تجربه‌های جهانی و فناوری‌های نوین برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و مدیریت شرایط خشکسالی است. فراخوان بخش ایده‌بازار و فن‌بازار از ابتدای آبان آغاز شده و قرار است بهمن‌ماه، با همکاری دانشگاه‌های مشارکت‌کننده، از برگزیدگان و صاحبان بهترین ایده‌ها و آثار قدردانی شود.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب بیان کرد: مصرف آب تهران در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۴ هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

منبع: صداوسیما