چین سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» (SatNet) را با هدف ارائه خدمات اینترنتی به زمین، به فضا پرتاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خبرگزاری شین‌هوا گزارش داد که چین روز دوشنبه سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» را که با هدف ارائه خدمات اینترنتی به زمین طراحی شده‌اند، به فضا پرتاب کرد.

این پرتاب از یک مجتمع پرتاب فضایی در جزیره هاینان انجام شد؛ جایی که یک موشک چینی از نوع «لانگ مارچ-۱۲» (Long March-۱۲) ماهواره‌ها را به مدار مورد نظرشان حمل کرد.

«لانگ مارچ-۱۲» یک موشک فضایی دو مرحله‌ای چینی با سوخت مایع است. این موشک ۶۲ متر ارتفاع دارد، هنگام برخاستن ۵۰۰۰ کیلونیوتن نیروی پیشران تولید می‌کند و قادر است محموله‌هایی با وزن حداکثر ۶ تن را در مداری در ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.

علاوه بر منظومه ماهواره‌ای «ست‌نت»، چین در حال حاضر از انواع دیگری از ماهواره‌ها برای ارائه خدمات اینترنتی و مخابراتی، از جمله ماهواره‌های «اسپیس‌سیل» (SpaceSail)، استفاده می‌کند. روزنامه «چاینا دیلی» گزارش داد که شانگهای در حال تدوین برنامه‌هایی برای پرتاب ۳۰۰۰ ماهواره اختصاص‌یافته به خدمات اینترنتی تا سال ۲۰۳۰ است.

چین همچنین به‌طور فعال برنامه فضایی ملی خود را پیش می‌برد و در حال توسعه ماهواره‌هایی برای هواشناسی، مخابرات و ناوبری، و همچنین فناوری‌هایی برای کاوش در ماه است.

منبع: TASS

برچسب ها: ماهواره ها ، ماهواره‌ ، پرتاب ماهواره به فضا ، چین
خبرهای مرتبط
منظومه‌های ماهواره‌ای بزرگ، خطر برخورد در مدار را افزایش می‌دهند
چین برای پیش‌بینی زلزله، ماهواره به فضا می‌فرستد
منظومه‌های ماهواره‌ای بزرگ، خطر برخورد در مدار را افزایش می‌دهند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتخارآفرینی دانش‌آموز لنگرودی در المپیاد بین‌المللی ریاضی ساسمو
عادات غذایی که زمینه‌ساز سرطان روده بزرگ می‌شوند
سند تحول بنیادین نقشه راهی برای همسویی فعالیت‌هاست
«ارتباطات سلامت» به جمع رشته‌های دانشگاهی کشور پیوست
هشدار‌هایی برای کاربران پلی‌استیشن ۵
دستور کار ناسا برای پرتاب سالانه موشک‌های غول‌پیکر به ماه
چین سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» را پرتاب کرد
حاجی‌میرزایی: مرحوم فانی الگوی استمرار در خدمت به تعلیم و تربیت بود
تأثیر درمان فشرده کلسترول بر محافظت از شریان‌های قلبی
دغدغه عدالت آموزشی، شاخص‌ترین ویژگی زنده‌یاد فانی بود
آخرین اخبار
حاجی‌میرزایی: مرحوم فانی الگوی استمرار در خدمت به تعلیم و تربیت بود
چین سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» را پرتاب کرد
تأثیر درمان فشرده کلسترول بر محافظت از شریان‌های قلبی
دغدغه عدالت آموزشی، شاخص‌ترین ویژگی زنده‌یاد فانی بود
هشدار‌هایی برای کاربران پلی‌استیشن ۵
دستور کار ناسا برای پرتاب سالانه موشک‌های غول‌پیکر به ماه
عادات غذایی که زمینه‌ساز سرطان روده بزرگ می‌شوند
«ارتباطات سلامت» به جمع رشته‌های دانشگاهی کشور پیوست
افتخارآفرینی دانش‌آموز لنگرودی در المپیاد بین‌المللی ریاضی ساسمو
سند تحول بنیادین نقشه راهی برای همسویی فعالیت‌هاست
مشارکت خیرین در احداث بیمارستان جدید امیراعلم/ پیش‌بینی هزینه ۴ همتی
تمدیدثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
چگونه ویدیو‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بسازیم؟
سلامت روان جوانان در بیشتر کشور‌های جهان رو به وخامت است
ارتقای دستیار هوش مصنوعی متا: حافظه قوی‌تر و قابلیت‌های بیشتر
پس از آزمایش ناسا؛ آیا زمین اکنون در برابر سیارک‌ها محافظت شده است؟
سازمان جهانی بهداشت: علائم سویه جدید ویروس کرونا شبیه سرماخوردگی معمولی است
شکست ربات‌های انسان‌نما در آزمون کاری سوپرمارکت به دلیل «تنبلی»
انگلیس ماهواره جاسوسی جدیدی را به فضا پرتاب کرد
غربالگری و استعدادیابی بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز در سال گذشته