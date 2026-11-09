باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خبرگزاری شین‌هوا گزارش داد که چین روز دوشنبه سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» را که با هدف ارائه خدمات اینترنتی به زمین طراحی شده‌اند، به فضا پرتاب کرد.

این پرتاب از یک مجتمع پرتاب فضایی در جزیره هاینان انجام شد؛ جایی که یک موشک چینی از نوع «لانگ مارچ-۱۲» (Long March-۱۲) ماهواره‌ها را به مدار مورد نظرشان حمل کرد.

«لانگ مارچ-۱۲» یک موشک فضایی دو مرحله‌ای چینی با سوخت مایع است. این موشک ۶۲ متر ارتفاع دارد، هنگام برخاستن ۵۰۰۰ کیلونیوتن نیروی پیشران تولید می‌کند و قادر است محموله‌هایی با وزن حداکثر ۶ تن را در مداری در ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.

علاوه بر منظومه ماهواره‌ای «ست‌نت»، چین در حال حاضر از انواع دیگری از ماهواره‌ها برای ارائه خدمات اینترنتی و مخابراتی، از جمله ماهواره‌های «اسپیس‌سیل» (SpaceSail)، استفاده می‌کند. روزنامه «چاینا دیلی» گزارش داد که شانگهای در حال تدوین برنامه‌هایی برای پرتاب ۳۰۰۰ ماهواره اختصاص‌یافته به خدمات اینترنتی تا سال ۲۰۳۰ است.

چین همچنین به‌طور فعال برنامه فضایی ملی خود را پیش می‌برد و در حال توسعه ماهواره‌هایی برای هواشناسی، مخابرات و ناوبری، و همچنین فناوری‌هایی برای کاوش در ماه است.

منبع: TASS