یک اقتصاددان با اشاره به این که مسئله تورم در ایران، سیاسی است درمورد عواملی که باعث ایجاد تورم در کشور می‌شوند توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد»، درمورد تورم گفت: به نظر بنده، مسئله تورم در ایران مثل خیلی از پدیده‌های دیگر کاملاً سیاسی است و بخش قابل توجهی از این موضوع را باید از این زاویه نگاه کرد.

راغفر ادامه می‌دهد: عوامل شکل‌گیری تورم در کشور سه دسته هستند که یک دسته از آنها به دلیل فشار تقاضاست. یعنی وقتی که عرضه کاهش پیدا کرده و تقاضا افزایش پیدا کند. امّا این موضوع درمورد شرایط کنونی کشور صدق نمی‌کند. زیرا تقاضا بسیار پایین است و به همین دلیل، کالا‌ها با تقسیط عرضه می‌شوند و تقاضا برای آنها وجود ندارد.

عامل دیگری که باید گفت موضوع فشار هزینه‌هاست که با افزایش قیمت ارز و هرینه‌هایی مثل بالارفتن قیمت کالا‌های دیگری مثل سوخت می‌توانند در هزینه‌های حمل و نقل تأثیرگذار باشند و افزایش قیمت ارز باعث می‌شود که هزینه‌های نهاده‌ها برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کنند و به طور طبیعی، قیمت کالا‌ها بالا بروند. در نتیجه، فشار هزینه عامل بسیار مهمی است که برای تولیدکنندگان بسیار خردکننده است. زیرا آنها قدرت رقابت خود را در بازار ازدست می‌دهند و سومین عامل، عوامل ساختاری هستند؛ یعنی عواملی که بیش از هرچیزی در شرایط کنونی کشور متأثر از برندگان تورم هستند.

این اقتصاددان گفت: تورم مثل بسیاری از پدیده‌های دیگر برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن افرادی هستند که دسترسی به ارز دارند و از فرصت‌های دسترسی به ارز و صادرات و واردات استفاده می‌کنند و یا تولیدکنندگانی مثل پتروشیمی‌ها هستند که کالا‌های خود را به صورت ارز به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌کنند. اینها از منابع یارانه‌ای بسیار گسترده‌‌ی دولت‌ها استفاده کرده‌اند و استفاده می‌کنند. امّا کالا‌های خود را از سال ۱۳۸۶ به دلار، به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌کنند و از همان زمان بوده که اقتصاد کشور دلاری شده است. یعنی با افزایش قیمت ارز به طور طبیعی، نهاده‌هایی که از محصولات پتروشیمی به تولیدکنندگان می‌رسند آن‌ها با قیمت‌های جدید ارز، محصولات خود را دریافت می‌کنند و تورم را منتقل می‌کنند.

برچسب ها: تورم اقتصادی ، تورم در ایران ، کالاهای اساسی
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