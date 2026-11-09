باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، همزمان با تداوم سامانه بارشی تا چهارشنبه هفته جاری، کاهش محسوس دما با احتمال بارش برف در ارتفاعات را پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی دمای هوا در برخی نقاط استان طی این مدت به زیر صفر هم می‌رسد، اضافه کرد: میزان بارندگی در ایستگاه‌های معلم کلایه در رودبار الموت شرقی و قزوین را طی مدت فعالیت این سامانه را به ترتیب ۵۷ و ۴۶ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: امروز و در ساعات پیش رو، بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع تگرگ و بارش برف در ارتفاعات نیز دور از دسترس نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با تأکید بر روند کاهش دمای هوای استان بیان کرد: کاهش محسوس دما از شب گذشته آغاز و پیش‌بینی شده در بامداد روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز دمای هوا در برخی مناطق، به‌ویژه در ارتفاعات به آستانه صفر درجه و کمتر از آن نیز برسد.

بهروزی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته شهر‌های آوج با چهار و رازمیان در بخش رودبار الموت شرقی با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت هفت تا ۱۵ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

منبع: هواشناسی قزوین