باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری سامانه بارشی اخیر که طی دو روز گذشته مهمان آسمان البرز بود، آورده‌های قابل‌توجهی برای استان داشت و فعالیت آن در برخی مناطق به ثبت رکوردهای بارشی مهمی منجر شد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: با فعالیت این سامانه بارشی، در برخی مناطق استان از جمله زیدشت، طالقان و آینگان، بارش‌های فراتر از ۱۰۰ میلی‌متر** به ثبت رسید که نشان‌دهنده شدت و اثربخشی خوب این نزولات آسمانی است.

وی با اشاره به روند خروج این سامانه افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی ساعات پیش رو همچنان رگبرهای پراکنده باران را در برخی نقاط خواهیم داشت و به تدریج از ظهر فردا، شاهد خروج سامانه بارشی از استان خواهیم بود. برای فردا صبح نیز از حجم بارش‌ها کاسته شده و بارش‌ها شکل پراکنده به خود می‌گیرند؛ همچنین در ارتفاعات و برخی مناطق، بارش پراکنده باران و برف دور از انتظار نخواهد بود.

کاهش محسوس دما و هشدار سطح نارنجی

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به خروج سامانه و افت شدید دما تصریح کرد: با خروج این سیستم، کاهش محسوس دما را در سراسر استان تجربه خواهیم کرد که این موضوع به افزایش مصرف نهاده‌های انرژی منجر می‌شود. به همین منظور، **هشدار سطح نارنجی** صادر شده و به هم‌استانی‌های عزیز توصیه می‌شود از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌های انرژی را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وضعیت دمای شهرهای البرز

بر اساس داده‌های هواشناسی، امشب «دیزین» با ثبت دمای یک درجه زیر صفر، سردترین نقطه استان خواهد بود؛ در حالی که شهرهای نظرآباد، اشتهارد و کرج با رسیدن به دمای ۱۳ درجه بالای صفر، گرم‌ترین نقاط استان لقب می‌گیرند. همچنین کلانشهر کرج در ساعات خنک امشب به دمای ۹ درجه و فردیس نیز به همین میزان می‌رسد.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به یخبندان و کاهش محسوس دما برای فردا شب و صبح سه‌شنبه هشدار داد و بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی تأکید کرد.