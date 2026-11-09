سه ملی‌پوش اسنوکر ایران با حضور مستقیم در جدول اصلی، از ۲۱ تا ۳۰ آبان در هند به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کشور هند طی روزهای آینده میزبان مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان در سال جاری میلادی خواهد بود؛این رقابت ها همزمان در دو بخش مردان و زنان و در دو جدول مقدماتی و اصلی طی روزهای ۲۱ تا ۳۰ آبان در ایندور برگزار خواهد شد.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی نمایندگان اسنوکر ایران هستند که در این دوره مسابقات حضور خواهند داشت. این ملی پوشان به واسطه مدال های آسیایی که در اختیار دارند، به صورت مستقیم و بدون نیاز به دیدارهای مقدماتی، وارد جدول اصلی مسابقات شده اند.

علی قره گوزلو و امیر سرخوش قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان را در اختیار دارند و شاهین سبزی هم سال گذشته در رده سنی زیر ۲۱ سال، نایب قهرمان آسیا شد, ملی پوشان اسنوکر ایران برای حضور در رقابت های قهرماین جهان ۲۲ آبان عازم هند می شوند تا همزمان با آغاز دیدارهای جدول اصلی، رقابت خود در این دوره مسابقات را آغاز کنند.

برچسب ها: اسنوکر ، بیلیارد
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