سواد دیجیتال؛ سپر دفاعی شهروندان البرزی در عصر سایبری / از پایش امنیتی ۲۴ دستگاه اجرایی تا هشدار جدی به کاربران فضای مجازی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با تأکید بر اینکه سواد دیجیتال دیگر یک مهارت جانبی نیست، از پایش امنیت سایبری ۲۴ دستگاه اجرایی استان، ضرورت تجمیع سامانه‌های دولتی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی برای مقابله با تهدیدات نوظهور سایبری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سید امیررضا عابدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «رهیافت» رادیو البرز به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به موضوع «امنیت سایبری؛ خط مقدم دفاع در عصر دیجیتال»، ابعاد مختلف امنیت فضای مجازی و راهکار مقابله با تهدیدات سایبری را تشریح کرد.

سواد دیجیتال؛ ضرورت انکارناپذیر زندگی مدرن

عابدینی با اشاره به گسترش روزافزون خدمات دیجیتال در استان البرز اظهار کرد: امروز سواد دیجیتال به یکی از ضرورت‌های زندگی شهروندی تبدیل شده و کاربران باید توانایی حفاظت از اطلاعات شخصی، هویت دیجیتال و دارایی‌های خود را در فضای مجازی داشته باشند. وی با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی نظیر پیامک‌های جعلی، پیوندهای آلوده و درخواست اطلاعات محرمانه تصریح کرد: شهروندان باید از باز کردن لینک‌های مشکوک، نصب برنامه‌های ناشناس و در اختیار گذاشتن رمزهای یک‌بارمصرف خودداری کرده و موارد مشکوک را به پلیس فتا گزارش دهند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات البرز همچنین از اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» و همکاری با آموزش‌وپرورش برای آموزش مهارت‌های نوین، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی به دانش‌آموزان خبر داد.

پایش امنیت ۲۴ دستگاه اجرایی و تجمیع سامانه‌های دولتی

عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیچیدگی مدیریت سامانه‌های متعدد دولتی، از تلاش وزارت ارتباطات برای تجمیع سامانه‌ها و ایجاد زیست‌بوم یکپارچه خدمات دیجیتال خبر داد و تأکید کرد که مسئولیت اصلی امنیت هر سامانه بر عهده دستگاه بهره‌بردار آن است. 

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش امنیتی دستگاه‌های اجرایی غیرزیرساختی افزود: تاکنون ارزیابی‌های امنیتی در ۲۴ دستگاه غیرزیرساختی استان انجام شده و گزارش‌های محرمانه آن جهت رفع آسیب‌پذیری‌ها به دستگاه‌ها ارسال شده است. همچنین با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مرکز آپای دانشگاه خوارزمی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تلاش شده است تا تاب‌آوری زیرساخت‌های استان در برابر تهدیدات سایبری افزایش یابد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: تحقق امنیت سایبری مستمر و چندبعدی، نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، رسانه‌ها و آحاد شهروندان است.

برچسب ها: سواد دیجیتال ، فضای مجازی
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