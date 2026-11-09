باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرام لطف‌اله‌نیا سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: اجرای مزارع الگویی برنج فاصله عملکردی میان شالیکاران پیشرو و سنتی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری اقتصادی تولید برنج را متحول می‌کند.

او افزود: رویداد ویژه مزارع الگویی برنج استان مازندران با هدف یکپارچه سازی دانش فنی روز و دستیابی به کشاورزی دانش‌بنیان، در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز محمودآباد برپا شد.

لطف‌اله‌نیا گفت:این رویداد علمی با هدف ارتقای بهره‌وری شالیزارها، انتقال مستقیم یافته‌های تحقیقاتی به زمین‌های زراعی و کاهش هزینه‌های تمام شده شالیکاران شکل گرفت تا فاصله تولید میان کشاورزان سنتی و عملکرد مزارع نمونه به کمترین میزان ممکن برسد.