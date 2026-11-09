تحولات بزرگ در قلب تاریخ کرج/ از بازگشت حیاط جنوبی کاخ سلیمانیه تا آغاز مطالعات مرمت برج قاجاری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهباز محمودی، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز به تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی، مرمت و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری در کاخ‌موزه سلیمانیه کرج پرداخت.

الحاق و احیای حیاط جنوبی پس از سال‌ها پیگیری

محمودی با اشاره به اینکه پیش از این تنها حیاط شمالی در اختیار میراث فرهنگی بود، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حیاط جنوبی این مجموعه نیز که در اختیار دانشکده کشاورزی قرار داشت، تحویل میراث فرهنگی شد تا هر دو بخش مجموعه تحت مدیریت یکپارچه قرار گیرد. وی افزود: عملیات مرمت و ساماندهی حیاط جنوبی با استناد به مستندات و تصاویر تاریخی انجام شد که در جریان آن، محوطه به‌طور کامل آجرفرش، حوض تاریخی با پوشش آجری احیا و باغچه‌های قدیمی در جایگاه اصلی خود جانمایی شدند. همچنین با همکاری شهرداری، برنامه‌ریزی برای گل‌کاری و بهبود فضای سبز این بخش در دست اقدام است.

رفع کمبودهای رفاهی برای گردشگران

معاون میراث فرهنگی البرز با اشاره به افزایش حجم بازدیدکنندگان از این مجموعه که گاه به ۸۰۰ نفر در روز می‌رسد، از رفع یکی از دغدغه‌های دیرینه گردشگران خبر داد و گفت: با توجه به ناکافی بودن تنها یک چشمه سرویس بهداشتی در گذشته، با رعایت ضوابط حفاظتی و مطالعات دقیق فنی، سه چشمه سرویس بهداشتی جدید به مجموعه اضافه شد تا هم‌اکنون این کاخ‌موزه با داشتن دو چشمه برای بانوان و دو چشمه برای آقایان، میزبان بهتری برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ باشد.

پیگیری مرمت آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه

محمودی در ادامه به آسیب‌های واردشده به بنای کاخ‌موزه سلیمانیه در جریان جنگ ۱۲ روزه و اصابت موشک به محدوده پارک عقیق اشاره کرد و افزود: ایجاد لرزش‌های شدید در پی این حادثه، ترک‌هایی را در بدنه بنا ایجاد کرد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای انجام مطالعات تخصصی، بررسی میزان دقیق خسارت‌ها و تهیه طرح بازسازی برج سه‌طبقه قاجاری این کاخ اختصاص یافت.

این مسئول در پایان تأکید کرد: صیانت از اصالت معماری قاجاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رویکرد اصلی میراث فرهنگی البرز در حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی است.