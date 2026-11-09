باشگاه خبرنگاران جوان - اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش محسوس دما در روز‌های آینده و احتمال بروز تنش سرمایی و خسارت ناشی از سرمازدگی، کشاورزان و باغداران باید اقدامات حفاظتی لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی در دستور کار قرار دهند.

او افزود: محافظت از درختان حساس به سرما، به‌ویژه در مناطق سردسیر، خودداری از هرس، آبیاری سنگین و عملیات خاک‌ورزی غیرضروری و استفاده از روش‌های اصولی مقابله با سرمازدگی متناسب با نوع محصول از جمله توصیه‌های حفاظتی به بهره‌برداران است.

اسفندیاری بیان کرد: گلخانه‌داران نیز باید از عملکرد مناسب تجهیزات گلخانه‌ای اطمینان حاصل کنند و با کنترل و تنظیم دما، وضعیت سیستم‌های گرمایشی را بررسی کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: تأمین آب آشامیدنی مناسب، خوراک کافی و جایگاه گرم و محفوظ برای دام‌ها و همچنین جلوگیری از باز بودن دریچه کندو‌ها و قرار گرفتن کلونی‌ها در معرض جریان مستقیم هوای سرد ضروری است.

او گفت: بهره‌برداران باید با پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی و هشدار‌های جهاد کشاورزی، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول، تمهیدات پیشگیرانه را به‌موقع اجرا کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما