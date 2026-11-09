طبق آمارهای اعلام شده صاحبان مشاغل اعتبار ۶۰ درصد از پروژه‌های نشان‌دار اصفهان را تامین کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکنون بیش از ۲۴۵ هزار مؤدی در سراسر کشور با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵ در انتخاب پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سهیم شده‌اند؛ مشارکتی که از یک‌سو بیانگر استقبال صاحبان مشاغل از تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و از سوی دیگر، ظرفیت این طرح برای هدایت منابع مالیاتی به سمت نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور است.

 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تازه‌ترین آمار مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات نشان می‌دهد تا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه بیش از ۲۴۵ هزار مؤدی در سراسر کشور در این طرح مشارکت داشته‌اند و با انتخاب پروژه‌های مختلف در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار سهیم شده‌اند.

بررسی پراکندگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان در این طرح حاکی از آن است که استان تهران با بیش از ۵۸ هزار مؤدی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن استان‎‌های اصفهان با بیش از ۲۱ هزار مؤدی و خراسان رضوی با بیش از ۱۷ هزار مؤدی رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. استان‎های فارس با بیش از ۱۴ هزار مؤدی، آذربایجان‎شرقی با بیش از ۱۳ هزار مؤدی و مازندران با بیش از ۱۰ هزار مؤدی نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نمایش میزان استقبال مناطق مختلف از طرح، اطلاع‌رسانی هدفمند و آگاهی‌بخشی درباره فرصت انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات در استان‌های مختلف را برجسته می‌کند؛ نشان‌دار کردن مالیات این امکان را فراهم کرده است تا مؤدیان فراتر از پرداخت یک تکلیف قانونی در مسیر تأمین مالی پروژه‌هایی که با نیازهای اجتماعی و زیرساختی جامعه ارتباط مستقیم دارند، نقش‌آفرینی کنند.

سهم مؤدیان در انتخاب پروژه‌های اصفهان

در استان اصفهان نیز مشارکت مؤدیان در این طرح قابل توجه بوده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تا تاریخ 18 آبان ماه، ۱۹ هزار و ۶۶۷ مؤدی بومی و یک‌هزار و ۹۳۲ مؤدی غیربومی در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت‌ داشته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد دامنه مشارکت در پروژه‌های استانی به مرزهای جغرافیایی همان استان محدود نمانده است.

در میان پروژه‌های معرفی‌شده اصفهان تکمیل و توسعه بیمارستان کودکان امام حسین (ع) بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده و ۲ هزار و ۴۰۵ مؤدی برای اجرای این پروژه مشارکت کرده‌اند. همچنین از مجموع ۱۷۵ پروژه معرفی‌شده در استان، تاکنون مؤدیان ۱۰۶ پروژه را به طور کامل تامین مالی کرده‌اند.

گفتنی است، این آمار نشان می‌دهد طرح نشان‌دار کردن مالیات علاوه بر ایجاد امکان مشارکت مستقیم مردم در تأمین مالی پروژه‌های عمومی می‌تواند منابع مالیاتی را به سمت اولویت‌هایی همچون توسعه زیرساخت‌های درمانی، آموزشی و عمرانی هدایت کند؛ پروژه‌هایی که آثار اجرای آن‌ها در زندگی روزمره شهروندان و ارتقای خدمات عمومی نمایان خواهد شد

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه در سال ۱۴۰۵ صفر شد
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سقف ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۸ آبان ۱۴۰۵
بارندگی‌های تهران به ۵۶.۵ میلی‌متر رسید
ارسال پیامک به ۱۵ میلیون نفری که برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام نکرده‌اند
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۸۶ درصد رسید
واردات برق؛ فرصتی برای عبور صنایع از محدودیت‌های انرژی و تداوم تولید
قیمت هر عدد تخم‌مرغ فله ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان
رشد تجارت ایران و روسیه از مسیر حل مسائل بنگاه‌ها می‌گذرد/ سهم ایران از بازار روسیه کمتر از یک درصد است
امتناع آزمایشگاه فنی خاک از تأیید پروژه‌های مسکونی دارای نشانه‌های نشست + فیلم
نظام پرداخت کارکنان دولت نیازمند انسجام است
آخرین اخبار
اولتیماتوم به بانک‌ها برای افزایش پرداخت وام در استان‌ها
ورود نقدینگی به بازار سرمایه/ محصولات شیمیایی در صدر جذب نقدینگی بورس قرار گرفتند
رشد ۲۵ درصدی تامین ارز دارو در مقایسه با سال گذشته
هشت محور همکاری اقتصادی ایران و ارمنستان روی میز مذاکره
پیشنهاد اجرای طرح خرید توافقی سیب و پرتقال در استان‌های تولیدکننده
امتناع آزمایشگاه فنی خاک از تأیید پروژه‌های مسکونی دارای نشانه‌های نشست + فیلم
کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته
توسعه همکاری‌های کشاورزی با کشور‌های آفریقایی و اوراسیایی
بخشی از پالایشگاه پارس جنوبی تا دی راه اندازی می‌شود
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۸۶ درصد رسید
سقف ساتنا، پایا و پل افزایش یافت
رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
ارسال پیامک به ۱۵ میلیون نفری که برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام نکرده‌اند
امکان واردات لاستیک و روغن موتور برای کامیون‌های بین‌المللی
پرداخت مبلغ ۵۵۱ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۵
افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در اغلب استان‌ها
قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله به ۲ میلیون تومان رسید
عبور از ناترازی برق با توسعه صرف نیروگاهی یک خطای راهبردی است
مشارکت ۲۴۵ هزار مؤدی در طرح نشان کردن مالیات تا ۱۸ آبان
واگذاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به سال پایانی برنامه هفتم موکول شد
بارندگی‌های تهران به ۵۶.۵ میلی‌متر رسید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۸ آبان ۱۴۰۵
ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله همزمان با رکود و تورم
توسعه صنعت نفت، گاز و انرژی نیازمند تغییر رویکرد دولت و تقویت نقش بخش خصوصی است
تاکید بر تداوم پویش «تهرانی‌ها متشکریم»؛ و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف در کشور
نظام پرداخت کارکنان دولت نیازمند انسجام است
توسعه منطقه‌ای خواف ـ سنگان وارد فاز اجرایی شد
۴ صندوق جدید در راه بورس انرژی؛ تغییر نوع معاملات حراج برق بزودی اجرا می‌شود
حضور آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در ۲۰۹ هزار پروژه حساس و حیاتی کشور
بازار سرمایه در دوراهی رشد و ریسک؛ سهامداران به کدام متغیر‌ها توجه کنند؟