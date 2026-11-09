باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، در تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و حمایتی این حوزه اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک میراث هنری نیست، بلکه بخشی کلیدی از اقتصاد استان است که می‌تواند با تکیه بر خلاقیت هنرمندان و توان تولید خانوارها، زمینه ارزش‌آفرینی و تقویت اقتصاد درون‌زا را فراهم کند.

حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه‌های بومی با ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات

زینالی با اشاره به شکل‌گیری بخش عمده‌ای از ظرفیت صنایع‌دستی در کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی افزود: برای حمایت از این جریان پویای تولید و کمک به استمرار فعالیت کسب‌وکارهای خرد، بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایه در گردش به کارگاه‌های بومی و فعالان این عرصه هدایت شده است.

وی بانوان سرپرست خانوار، جوانان خلاق و استادکاران پیشکسوت را از مهم‌ترین گروه‌های هدف در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: توانمندی این اقشار در عرصه صنایع‌دستی علاوه بر کمک به توسعه اقتصادی استان، نقش بسزایی در حفظ، احیا و انتقال هنرهای بومی به نسل‌های آینده دارد.

پیوند میان هنر، معیشت و اقتصاد خرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر اینکه پیوند میان هنر و اقتصاد از ویژگی‌های بارز صنایع‌دستی است، خاطرنشان کرد: مهارت هنرمند زمانی به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل می‌شود که چرخه تولید و عرضه محصول با حمایت‌های مالی و پشتیبانی مستمر همراه باشد.

زینالی در پایان تأکید کرد: صنایع‌دستی البرز این ظرفیت را دارد که در کنار پاسداشت هویت فرهنگی، سهم پررنگ تری در تقویت اقتصاد خرد و افزایش توانمندی اقتصادی خانواده‌ها ایفا کند؛ رویکردی که صیانت از میراث هنری را با ارزش‌آفرینی اقتصادی پیوند می‌زند.