باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - میثم جعفرزاده مدیرعامل نفت لاوان در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه عبور از ناترازی برق با توسعه صرف نیروگاهی یک خطای راهبردی است، اظهار کرد: بحران ناترازی برق در ایران دیگر یک چالش مقطعی تابستانه نیست، بلکه زنگ خطری برای مهندسی مجدد زنجیره ارزش در صنعت انرژی کشور است.

او با تأکید بر ناکارآمدی رویکرد سنتیِ «صرفِ احداث نیروگاه‌های جدید» تصریح کرد: حل ریشه‌ای این ناترازی مستلزم اجرای هم‌زمان یک سبد سیاستی هماهنگ شامل افزایش راندمان، تنوع‌بخشی به منابع، کاهش تلفات شبکه و مدیریت هوشمند تقاضا است.

به گفته او، ایران با برخورداری از پتانسیل تابش بالا و مناطق بادخیز، مزیت رقابتی بالایی در انرژی‌های پاک دارد؛ اما موفقیت در این حوزه نیازمند شاخص‌های ارزیابیِ مبتنی بر «ظرفیت‌های متصل به شبکه و انرژی واقعیِ تزریق‌شده» است.

جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که نیروگاه‌های خورشیدی تا چه حد می‌توانند مانع بروز خاموشی‌ها شوند، وی توضیح داد: اگرچه این نیروگاه‌ها بار‌های اوج مصرف روز را تعدیل می‌کنند، اما قابلیت اتکای آنها به شدت وابسته به ضریب بار شبکه و شرایط جوی است، افزود: با این حال، الزام به افزودن سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی (BESS) به نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی برای پایداری‌سازیِ توان خروجی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (CAPEX) را به‌طور چشمگیری افزایش داده و مطالعات امکان‌سنجی (FS) و شاخص‌های بازگشت سرمایه پروژه را دچار تغییرات و چالش‌های جدی می‌کند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در مدل‌های تعرفه‌گذاری و حمایت‌های مالی است.

او با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با دو چالش مهندسی و اقتصادی مواجه است، گفت: یکی از این موارد تأمین مالی و اقتصاد پروژه است، نیاز به افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، ثبات در تنظیم‌گری (Regulation)، تضمین بازگشت سرمایه با وجود هزینه‌های بالای تجهیزات ذخیره‌سازی و تسهیل فرآیند‌های خرید تضمینی برق جزء مواردی بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته این مقام مسئول مدیریت زنجیره تأمین تجهیزات یکی دیگر از چالش بوده و این در حالی است که چالش‌های تأمین پنل‌ها، اینورترها، سامانه‌های ذخیره و تجهیزات اتصال به شبکه، ضرورت هم‌زمانِ توسعه توان مهندسی داخلی و کنترل کیفیت را برجسته می‌سازد.

جعفرزاده با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاواتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: اجرای این پروژه‌ها با رویکرد آمایش سرزمین، شناسایی اراضی مستعد و بهینه‌سازی مدل‌های مالی در دستور کار قرار دارد.

او بیان کرد: عبور از بحران انرژی نیازمند تصمیم‌سازی‌های بلندمدت، انسجام بین‌دستگاهی و ایجاد اکوسیستمی جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران است تا چالش‌های اقتصادی و فنیِ احداث نیروگاه‌های پاک به حداقل رسانده شود.