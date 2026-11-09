روایت تلخ پدر دختر بسکتبالیست پس از واژگونی اتوبوس/ چه کسی پاسخگو است؟

پدر پریا مهرمند بازیکن تیم بسکتبال آکادمی سحر و عضو تیم ملی نوجوانان با تشریح آخرین وضعیت دخترش پس از واژگونی اتوبوس این تیم را در مسیر بازگشت از آبادان به تهران از آسیب شدید عروق و عضلات پای او و نیاز به جراحی مجدد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتوبوس تیم بسکتبال زنان آکادمی سحر در راه برگشت از آبادان به تهران بعد از پایان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال واژگون شد و برخی از کادر فنی و بازیکنان اکنون در بیمارستان شوش و گلستان اهواز بستری هستند.

ساعت ۱۱ شب با اتوبوس در جاده بودند

پدر مهرمند گفت: دختر من متولد ۱۳۹۰ است او در تیم ملی نوجوانان بازی کرده و اکنون در سوپر لیگ برای آکادمی سحر به میدان می‌رود. آنها بعد از برد نیکا، به آبادان رفتند و در راه برگشت قطار خراب بود و آنها را ساعت ۱۱ شب با اتوبوس می‌خواستند به تهران بازگرداندند.

یک عمل انجام شده و باید باز هم عمل شود

پدر پریا مهرمند عضو تیم ملی بسکتبال دختران نوجوان و بازیکن ۱۵ ساله آکادمی سحر در گفت‌و‌گو با ایسنا، در مورد شرایط دخترش اظهار کرد: پریا از صبح در اتاق عمل بوده و تا حدود ۱۸ بعداز ظهر عمل او طول کشید، پای راستش خرد شده و تمام شریان‌های پای او بریده شده عضله له شده است زانو ورم کرده و صورتش نیز زخمی شده است. 

او ادامه داد: دو تا از شریان‌های پای او را وصل کردند، اما باید دوباره تحت عمل جراحی قرار بگیرد. فعلا مرخص نمی‌شود و باید یکی دو روز دیگر عمل جراحی روی پای راست او انجام شود.

دو پا، پوست و صورت دخترم آسیب جدی دیده است

پدر مهرمند در خصوص بهبودی سلامتی پای دخترش و بازگشت به میادین ورزشی گفت: توکل به خدا باید ببینیم چه می‌شود؟ باید بدنش را چک کنیم که مشکل دیگری هم نداشته باشد. فعلا که صورت و هر دو پای او آسیب جدی دیده است. 

چه کسی پاسخگوی خانواده‌ها خواهد بود؟ / باید خانه‌نشین شوند

او با ناراحتی در پایان گفت: چه بگویم اتفاقات را خودمان سبب می‌شویم. در جاده بارانی، جو و شرایط نامناسب، راننده که خوابش برده بود آن موقع شب چه کسی مسافر و تیم جابه‌جا می‌کند. این دختران حیف نیستند با این اتفاقات باید خانه‌نشین شوند؟ چه کسی پاسخگو خانواده‌ها خواهد بود؟

سمیه ثابت‌زاده، خواهر دو قلو سمانه ثابت‌زاده عضو تیم آکادمی سحر نیز درباره وضعیت خواهرش گفت: خواهرم در بیمارستان گلستان اهواز بستری بود، اما دیروز مرخص شد و به او گفته شده بود شکستگی دنده درمان ندارد و با استراحت خوب می‌شود. او به هتل رفته بود و زمانی که مسوولان اهواز به همراه یک پزشک برای رسیدگی به وضعیت بازیکنان به هتل می‌روند، دوباره او را به بیمارستان منتقل می‌کنند.

او ادامه داد: بیمارستان اعلام کرده است که ترقوه او شکسته و باید دوباره عمل شود، از دیشب تاکنون همراه نداشته و به همین دلیل موفق نشدند از او عکس بگیرند. فلاح بازیکن دیگر با یک پرستار هماهنگ کرده است تا به عنوان همراه در کنار او باشد، اما هنوز از ترقوه او عکسی گرفته نشده است، حتی یک مسکن هم برای تسکین درد به او تزریق نشده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: بسکتبالیست ، تصادف اتوبوس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۵
شرم آوره چخبر بود میبردن هتل تا روز بشه
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