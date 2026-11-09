مسئول دفتر رئیس‌جمهور گفت: مرحوم فانی فارغ از مسئولیت رسمی همواره ارتباط خود را با بدنه آموزش و پرورش حفظ می‌کرد و دغدغه اصلی اش ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و توجه به نیروی آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مرحوم فانی هیچ‌گاه از تعلیم و تربیت فاصله نگرفت و در هر جایگاهی، با همان دقت و جدیت مسائل نظام آموزشی را دنبال می‌کرد و همواره پیگیر تحولات این حوزه و جویای احوال همکاران و مدیران پیشین بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، توجه به نیروی انسانی و تربیت معلم را از دغدغه‌های محوری آن مرحوم برشمرد و افزود: با توجه به اینکه معلم رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت است، تأمین، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی همواره در کانون توجه ایشان قرار داشت و برنامه‌های متعددی نیز در این زمینه تدوین کرده بود.

حاجی‌میرزایی حضور و عضویت زنده‌یاد فانی در شورای عالی آموزش و پرورش را فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از اندیشه‌ها و تجربیات وی خواند و با اشاره به فعالیت‌های علمی و کارشناسی ایشان در سال‌های اخیر، از جمله پایه‌گذاری یک اندیشکده تخصصی با همکاری صاحب‌نظران، یادآور شد: ثبت تجربیات دوران مسئولیت و تدوین خاطرات در چند جلد کتاب، گامی مهم در مسیر مدیریت دانش و انتقال تجربه به نسل‌های آینده بود.

وی آرامش، صبوری، تعامل مستمر با پیشکسوتان آموزش و پرورش و پیگیری مسائل و دغدغه‌های جامعه فرهنگی را از دیگر ویژگی‌های بارز شخصیتی آن مرحوم برشمرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به علاقه رئیس‌جمهور به زنده‌یاد فانی و تمایل ایشان برای دیدار با وی جهت گفتگو درباره فعالیت‌های خیریه و مردمی در حوزه تعلیم و تربیت، پیام تسلیت پزشکیان  رئیس‌جمهور را به خانواده، فرهنگیان و جامعه علمی کشور ابلاغ کرد.

پیکر زنده‌یاد علی‌اصغر فانی در قطعه ۴۹ بهشت‌زهرا (س) به خاک سپرده شد.

برچسب ها: وزیر آموزش سابق ، وزارت آموزش و پرورش
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