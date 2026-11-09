عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی رقابت‌های والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های کشور به تیم‌های خراسان شمالی مازندران رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی کارکنان زندان‌های سراسر کشور با حضور ۳۲ تیم در مجتمع فرهنگی آموزشی و رفاهی شمال کشور در خزرآباد ساری برگزار شد.

در دیدار نهایی رقابت‌ها تیم‌های مازندران و خراسان شمالی رقابت کردند که در پایان، خراسان شمالی با پیروزی برابر میزبان، قهرمان نخستین دوره این مسابقات شد.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم کرمان با برتری مقابل آذربایجان شرقی مقام سوم را کسب کرد.

آئین پایانی این رقابت‌ها با حضور رستمی معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، صالحی نیا رئیس هیات والیبال استان، دادستان بهشهر و جمعی از مدیران کل زندان‌های کشور و ورزشکاران برگزار شد.

برچسب ها: مسابقات والیبال ، والیبال ساحلی
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