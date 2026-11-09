باشگاه خبرنگاران جوان - ۲ اتفاق مهم در عرصه داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی توجه جهانی را به‌خود معطوف کرد؛ شکست سنگین ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و کاهش چشمگیر کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی. این دو روند باعث شد که نتانیاهو به سقوط نزدیک‌تر و پروژه‌های جنگ‌طلبانه وی با بن‌بست روبه‌رو شود.

کنست و نتایج انتخابات اسرائیل

کنست (پارلمان) اسرائیل‌۱۲۰ کرسی دارد.

ائتلاف نتانیاهو: ۵۳ کرسی

ائتلاف آیزنکوت: ۴۸ کرسی

ائتلاف اعراب: ۱۹ کرسی

شگفتی‌سازی اعراب فلسطینی:نزدیک به یک میلیون و چندصدهزار فلسطینی ساکن در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ رأی دادند و شکست سنگینی به نتانیاهو وارد شد.

اعراب در این دور ۱۹ کرسی در ۲ ائتلاف جداگانه دارند که باعث افزایش چانه‌زنی آنها می‌شود.

عصبانیت شدید نتانیاهو‌

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی اسرائیل و احزاب تندرو صهیونیست با این فرمان به‌شدت به هرتزوگ و جریان مخالف تاختند و آنها را به نابودی اسرائیل متهم کردند.

نتانیاهو مدعی است دولتی که به احزاب عربی وابسته باشد «اسرائیل را از درون فروخواهدپاشید» و خواستار تشکیل دولت راستگرا-صهیونیستی گسترده است.

رد پیشنهاد نتانیاهو: سخنگوی آیزنکوت پیشنهاد نتانیاهو را «نمایش مضحک» خواند و شرایطی برای پیوستن لیکود مطرح کرد (قطع اتحاد با راست افراطی، پذیرش ۴ اصل، پذیرش نخست‌وزیری آیزنکوت)

موضع بن‌گویر: ادعای «دزدی‌انتخابات» + حفظ اتحاد با اسموتریچ

ادعای دزدی انتخابات: ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل بدون ارائه مدرک مدعی «دزدی‌انتخابات» شد و خواستار انتخابات مجدد است.

مسیر آیزنکوت برای تشکیل دولت

ائتلاف با احزاب عربی

مجموع کرسی‌ها: ۶۷

مانع اصلی: مخالفت لیبرمن با ۷کرسی

ائتلاف با احزاب مذهبی

مجموع کرسی‌ها: ۶۱

مانع اصلی: اختلاف برسر سربازی مذهبی‌ها

توافق با نتانیاهو

امکان تشکیل دولت وحدت ملی

مانع اصلی: اختلاف برسر نخست‌وزیری

سناریوی دولت اقلیت

حمایت تمام احزاب عربی و آیزنکوت

۶۰ کرسی

امکان تشکیل دولت با یک رأی ممتنع از اردوگاه مقابل

بدون ضرورت حضور احزاب عربی در کابینه

اداره دولت با حمایت نمایندگان خارج از کابینه

آیزنکوت کیست؟

ژنرال بازنشسته و رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل

رهبر حزب «یشار» و رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات

فرزند وی در جنگ غزه به هلاکت رسید.

نظریه‌پرداز دکترین ضاحیه

آیزنکوت در سال ۲۰۰۸: هر روستایی که از آن شلیک شود، مثل ضاحیه بیروت ویران می‌شود؛ نیروی نامتناسب و ویرانی عظیم وهسته آن مجازات و بازدارندگی؛ تخریب زیرساخت تا بازسازی پرهزینه شود و غیرنظامیان علیه گروه‌های مقاومت بشورند.

حضور در کابینه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳

آیزنکوت پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به کابینه اضطراری نتانیاهو پیوست.

در ۱۲ اکتبر در کابینه جنگ کوچک (نتانیاهو، گالانت، گانتس) به‌عنوان ناظر حضور یافت.

در نخستین جلسه، او با طرح آمریکایی‌ها همصدا شد که بازکردن جبهه شمال را درحالی‌که تهدید اصلی حماس است رد می‌کرد.

در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ همراه بنی‌گانتس، وزیر جنگ اسبق استعفا داد و نتانیاهو را به تعویق تصمیمات جنگی و نفوذ محاسبات سیاسی متهم کرد - اعتراضی نه به اهداف یا وحشت جنگ، بلکه به مدیریت و نبود طرح «روز بعد».

ارابه‌های گدعون (طرح عملیاتی - تصویب کابینه ۲۰۲۵)

طرحی سه‌مرحله‌ای برای «حکمرانی نظامی و سیاسی» در غزه:

اشغال کامل نوار، ایجاد اردوگاه در جنوب برای نگهداری ساکنان و سوق دادن فلسطینی‌ها به رفح و حتی بیرون راندن به مصر یا صحرای نقب

هزینه سالانه آن حدود ۳۵میلیارد شکل و کاهش ۵/۰ درصدی تولید ناخالص داخلی برآورد شد. این طرح رسما نوعی نسل‌کشی بود.

منبع: روزنامه همشهری