باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر فریدون عباسی دوانی، متولد ۱۷ شهریور ۱۳۳۷ در آبادان، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموخته دکتری فیزیک هسته‌ای بود. او پس از مجروحیت در عملیات تروریستی سال ۱۳۸۹، ریاست سازمان انرژی اتمی و معاونت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و در دوره یازدهم مجلس نیز نماینده مردم کازرون و رئیس کمیسیون انرژی بود.

عباسی با تمرکز بر پدافند غیرعامل، استحکام‌بخشی و پراکندگی زیرسطحی، در تقویت امنیت تأسیسات هسته‌ای فوردو و نطنز، مقابله با خرابکاری صنعتی و حفاظت از زنجیره تأمین قطعات راهبردی نقش داشت. این دانشمند هسته‌ای سرانجام بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی‌اش در تهران به شهادت رسید.