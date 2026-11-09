باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان واردات یک جفت لاستیک برای رانندگان خودروهای سنگین فعال در حمل‌ونقل بین‌المللی خبر داد.

وی با اشاره به موضوع قیمت و تأمین لاستیک خودروهای سنگین اظهار کرد: مقرر شده است به خودروهای سنگینی که در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت دارند و برای جابه‌جایی بار از مرزهای کشور خارج می‌شوند، اجازه داده شود یک جفت لاستیک وارد کنند.

وی افزود: همچنین این رانندگان می‌توانند برای تأمین روغن مورد نیاز خودروهای خود نیز اقدام کنند.