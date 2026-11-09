مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۴۸ پروژه نیمه تمام استان با ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل پرداخت مالیات نشان دار شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - جعفر پور مختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در استان آذربایجان‌غربی، ۴۸ پروژه نیمه‌تمام شامل ۱۸ پروژه ملی و ۳۰ پروژه استانی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معرفی شده که عمده ترین آن‌ها در حوزه‌های مدرسه‌سازی با ۱۳ پروژه و سلامت و درمان با ۱۲ پروژه قرار دارد که برای اجرای انها ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی یافته است.

وی شاخص ترین این طرح ها را بیمارستان ۶۵۰ تختخوابی ارومیه و پروژه محور قطور - خوی اعلام کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: در شش ماهه امسال ۸۰ درصد مالیات استان وصول شده است که نسبت به سال گذشته ۴۸/۶ درصد رشد داشته است.

پور مختار با بیان اینکه با شناسایی فرارهای مالیاتی ، افزایش مالیات جبران شده و کم درآمدها از پرداخت مالیات معاف می شوند یادآور شد: امسال ۷۷ درصد از مشاغل استان که درآمد زیر ۲۸۰ میلیون تومان در سال داشتند از پرداخت مالیات معاف شدند.

فرصت طلایی استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ مودیان مالیاتی آذربایجان‌غربی تا پایان آبان‌ماه

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در خصوص تسهیلات استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای مؤدیان گفت:بر اساس قانون، صاحبان مشاغل و اصناف که میزان فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تا سقف ۷۲ میلیارد تومان (۳۰ برابر معافیت ماده ۸۴) باشد، مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ می‌شوند. مؤدیان محترم می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فرم مالیات قطعی‌شده خود را مشاهده و تأیید کنند.

پور مختار گفت: از مهم‌ترین مزایای تأیید این فرم می‌توان به عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه عادی، عدم نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، و معافیت از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اشاره کرد. همچنین سازمان مالیاتی امسال با در نظر گرفتن آثار جنگ، منطقه جغرافیایی و میزان آسیب‌پذیری مشاغل، تخفیفات و تعدیلات ویژه‌ای را در محاسبات اعمال کرده است.

وی ادامه داد: در صورت استفاده مؤدیان از فرم های تبصره ۱۰۰ تسهیلات دیگری از جمله مواردی همچون تراکنش‌های غیرتجاری (مانند فروش ملک یا خودرو که به حساب تجاری واریز شده) که را با ارائه مستندات از چرخه مالیات شغل خارج می‌کنند ، همچنین چک‌های تجاری و انتقالی اصناف نیز به منظور جلوگیری از محاسبه مضاعف و پاسخگویی به عدالت مالیاتی، به دقت در محاسبات لحاظ شده‌اند. علاوه بر این، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم عدم صدور صورت‌حساب و تقسیط بلندمدت مالیاتی (تا ۵ الی ۱۰ قسط برای مؤدیان خوش‌حساب) فراهم شده است.

وی یکی از بخش‌های کلیدی فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای شهروندان را اجرای طرح نشاندار کردن مالیات نام برد و افزود: امسال برای سومین سال متوالی است. مؤدیان مالیاتی استان هنگام تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند مالیات پرداخت‌شده خود را مستقیماً به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان اختصاص دهند

مدیر کل امور مالیاتی استان از تمامی اصناف و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی دعوت کرده است تا با مراجعه به سامانه مذکور و انتخاب این پروژه‌ها، سهم مستقیمی در توسعه، آبادانی و رفع محرومیت‌های عمرانی منطقه خود ایفا کنند