همایش صلح و ورزش با هدف ترویج فرهنگ همزیستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش صلح و ورزش با هدف ترویج فرهنگ همزیستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد. این همایش همزمان با روز جهانی «علم در خدمت صلح»، به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک با هدف توسعه و تبیین ظرفیت‌های ورزش در گسترش فرهنگ صلح، همزیستی و مسئولیت ‌پذیری اجتماعی برگزار خواهد شد.

قرار است سومین جایزه ملی صلح و ورزش به چهره برتر سال در این حوزه اهدا شود. امین میرزازاده قهرمان کشتی فرنگی و افسانه حسامی فرد بانوی هیمالیانورد ایران دو برگزیده دوره قبلی این جایزه هستند.

همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش در دو بخش علمی و جشنواره بهترین ها برگزار می شود. بخش علمی همایش شامل مقالات و سخنرانی استادان، پژوهشگران و صاحب ‌نظران داخلی و خارجی است که آخرین یافته‌های علمی و تجربیات خود را در این حوزه ارائه خواهند کرد.

همچنین در جشنواره صلح و ورزش، آثار برگزیده در بخش های عکس، کاریکاتور، مطبوعات (یاداشت و گفتگو) و هوش مصنوعی (نماهنگ، عکس و ایده) معرفی می شوند.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، وزارت ورزش
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