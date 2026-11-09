باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران برگزار شد.

محمدخانی در ابتدای این نشست در رابطه با اقدامات شهرداری تهران در روز‌های اخیر و همزمان با بارش باران در پایتخت، گفت: نیرو‌های خدمات شهری، سازمان مدیریت بحران و دیگر بخش‌های شهرداری به صورت شبانه روزی و فداکارانه در این ایام آماده باش کامل و مشغول به خدمت رسانی بودند.

وی با بیان اینکه از مهرماه در پیش‌بینی‌های هواشناسی احتمال بارش‌های شدید در اواخر آبان و آذرماه وجود داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع آمادگی در شهرداری به ویژه در بخش خدمات شهری ایجاد شد و لایروبی‌های گسترده در انهار صورت گرفت.

محمدخانی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نفر در دو روز در بخش خدمات شهری مشغول به خدمت رسانی بودند، خاطرنشان کرد: ۱۳۸ ایستگاه آتش نشانی در این دو روز در آماده باش کامل بودند و عملیات‌هایی را نیز انجام دادند.

از وقوع سیلاب شدید در غرب تهران جلوگیری شد

وی با بیان اینکه یکی از اتفاقاتی که در این روز‌ها رقم خورد لایروبی کانال شهید باکری در منطقه پنج بعد از ۱۵ سال بود، یادآور شد: به دلیل پیچیدگی‌های موجود این اقدام در ۱۵ سال انجام نشده بود که در یک ماه اخیر صورت گرفت و از سیلاب شدیدی که در غرب تهران پیش بینی شده بود، جلوگیری شد.

۴۲ نقطه مستعد آب گرفتگی در پایتخت شناسایی و بهسازی شد

محمدخانی با اشاره به لایروبی ۵۵۰ کیلومتری انهار در سطح شهر، تصریح کرد: اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، ممکن بود خطر وقوع سیل را تجربه کنیم. در همین راستا ۴۲ نقطه مستعد آب گرفتگی شدید در پایتخت شناسایی و بهسازی شد.

پسماند‌های حجیم باعث آب گرفتگی‌های شدید می‌شود

وی با بیان اینکه در شبکه جمع آوری آب‌های سطحی ۱۶۰ کیلومتر شبکه روباز پاکسازی شد، گفت: در شبکه سرپوشیده و در برخی نقاط کانال‌های زیرسطحی که در عمق ۲۵ متری زمین قرار دارند، توسط نیرو‌های خدمات شهری لایروبی و پاکسازی شدند. متأسفانه بین زباله‌هایی که دفن می‌شود، اقلام عجیبی یافت می‌شود که می‌توان به تکه‌های مبل، پتو و پارچه اشاره کرد. همین پسماند‌های حجیم باعث آب گرفتگی‌های شدید می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه میزان لایروبی ۲۶ هزار متر بوده است، اظهار کرد: دو روز بارندگی شدید که بخشی از سفره‌های زیرزمینی را سیراب کرد، به اندازه یک چهارم بارندگی کل سال در تهران بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی و فداکارانه کارگران در این روزها، گفت: دست کارگران را می‌بوسیم و از صبر و متانت شهروندان برای آب گرفتگی‌های ایجاد شده در معابر سپاسگزاریم.

هیچ مشکل خاصی در ایستگاه‌های مترو نداشتیم/ ساخت ویدئو‌های عجیب و هالیوودی در تهران

محمدخانی با اشاره به انتقادات برخی رسانه‌ها و جریانات در شبکه‌های اجتماعی، یادآور شد: متأسفم که بگویم ساخت فیلم‌های هوش مصنوعی ظرفیت‌های عجیبی را رقم می‌زند. هیچ‌یک از ۱۶۲ ایستگاه متروی تهران دچار آب‌گرفتگی نشد؛ دوستان زحمت ساخت فیلم با هوش مصنوعی را نکشند.

وی گفت: این در حالی است که در برخی موارد مشابه طی دهه گذشته، ورود آب و سیلاب به ایستگاه‌های مترو مشکلاتی ایجاد کرده بود، اقدامات پیشگیرانه و تلاش‌های یک‌ماهه کارکنان مترو موجب شد شبکه متروی تهران در بارندگی‌های اخیر بدون مشکل جدی فعالیت کند.

محمدخانی در ادامه با بیان اینکه کارگران زحمت می‌کشند و ما گزارش این تلاش‌ها را می‌دهیم، گفت: نمی‌دانیم وقتی گزارش تخریب‌های رسانه‌ای به گوش کسانی که شبانه روزی در کانال‌ها مشغول به لایروبی و پاکسازی هستند، چه احساسی را برای آنها به همراه دارد.

طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی را ادامه می‌دهیم

وی افزود: در فضای مجازی این تقابل را ایجاد کردند که به جای توزیع شوینده با قیمت پایین و تثبیت قیمت‌ها مشکل باران را حل کنید. من متوجه این موضوع نیستم که در شرایط فعلی کشور چرا این خوانش‌های عجیب از خدمات رسانی انجام می‌شود. ما باید وضعیت خدمات را در این شرایط بهبود دهیم و حتما باید خدمات ما در ایام بارندگی افزایش یابد، اما چه اشکالی دارد قیمت کالا‌های اساسی را تثبیت کنیم و در دیگر بخش‌ها هم خدمات رسانی کنیم. حتماً ما این روند را ادامه خواهیم داد و در بخش‌های دیگر هم خدمات رسانی خواهیم کرد.

به اندازه ۶ ماه عادی سال در این دو روز بارندگی داشتیم

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه ما به اندازه ۶ ماه عادی سال در این دو روز بارندگی داشتیم، گفت: در کشور حوادث تلخی به دلیل بارندگی رخ داد، اما در تهران شاهد حادثه‌ای نبودیم که دست کارگران را برای تلاش در این بخش م بوسیم و از مردم هم تشکر می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آماده بارش برای روز‌های برفی نیز ایجاد شده و احداث ایستگاه‌ها و تأمین مواد لازم برای برف روبی و بهبود وضعیت معابر در زمان بارش مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص تلفات بارندگی دو روز گذشته و اقدامات صورت گرفته بر اساس شرایط بارندگی دیروز و بر اساس تجربیات مشابه برای این حجم از بارندگی گفت: در مورد تلفات انسانی و خسارات نهاد‌های مسئول مانند اورژانس باید اظهار نظر کنند. اما در مورد اقدامات راه‌های متعددی را باید طی کنیم.

محمدخانی بیان کرد: در بسیاری از شهر‌های بزرگ و پیشرفته دنیا نیز اقدامات مشابهی را داریم و به صرفه نیست برای اتفاقات استثنا، هزینه‌های هنگفتی انجام شود. برای این شرایط هم البته آماده باش ۱۰ هزار نفری به صورت ۲۴ ساعته در طول بازه زمانی بیش از ۴۸ ساعته انجام شد. همچنین پروژه جمع آوری آب‌های سطحی را در دست تکمیل داریم. یکی از موضوعات جدی ما تخریب بستر ۷ روددره اصلی شهر تهران است که در دهه‌های اخیر رقم خورده است و علاوه بر این با سرکوب آب در بالا دست تهران مواجهیم که باعث ایجاد سیلاب و شستشوی خاک در دشت جنوبی تهران می‌شود. بر همین اساس اقداماتی مانند موضوع بازچرخانی آب انجام شده و همچنان پروژه‌های آن در حال انجام است. این کار هم پوشش و آبیاری فضای سبز و هم جلوگیری از سیل را در بر دارد. همچنین نقشه برداری دقیق از کانال ها، لایروبی موردی و منظم انجام شده است. میزان برداشت زباله از حوضچه‌های زباله گیر در شهر هم ۹۴۰ مورد بود. بیش از یک میلیون متر طول نیز برای نهر‌های روبسته لایروبی انجام شد.

ماجرای دعوت به یادگاری‌نویسی روی درختان در تهران

محمدخانی در مورد دعوت به یادگاری نویسی روی درختان در تهران، گفت: بر اساس آنچه شنیده‌ایم طرح خوبی پیش بینی شده و اقدام مثبتی برای کاشت درختان است و ما هم به این اقدام کمک خواهیم کرد.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: این کمپین مربوط به کاشت درخت است و اصل آن اتفاق خوبی است.

هیچ قصوری در ارزیابی وضعیت بوستان چیتگر صورت نگرفته است

وی در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ گونه قصور در ارزیابی وضعیت بوستان چیتگر صورت نگرفته است، یادآور شد: از دستگاه قضایی برای ورود منصفانه به این موضوع سپاسگزاریم. بنده بار‌ها در مورد اتفاقات تلخ بوستان چیتگر صحبت کرده‌ام. اشتباهات در بدو طراحی در دهه ۴۰، اشکالات در دهه اول ایجاد این بوستان، کاشت درخت تک گونه‌ای و غیربومی، عدم رعایت معماری باغ مبنی بر معماری سه اشکوبه‌ای، عدم کاشت درختان با گونه‌های مختلف و کم‌کاری‌ها در دهه‌های اخیر در شرایط فعلی بوستان اثرگذار بوده‌اند.

محمدخانی گفت: اگر گزارش سوسک چوب خوار که بیش از ۲۰ سال پیش داده شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت چنین اتفاقی نمی‌افتد. ایجاد دریاچه چیتگر، قطع حق آبه بوستان در اواخر دهه ۹۰ و مجموعه اقدامات اصلاحی بوستان را به شرایط اکنون رساند. در سال‌های اخیر اقدامات زیادی انجام شده و با دستور شهردار تهران از اواخر سال ۱۴۰۱ نسبت به حل ریشه‌ای مشکل بوستان ورود کردیم. اگر تا پایان سال به افزایش میزان بارچرخانی آب برسیم مشکل آبرسانی به فضای سبز رفع خواهد شد و دیگر مشکل منتظر ماندن برای باران را نخواهیم داشت. با این اقدام نیاز آبی فضای سبز تهران تأمین می‌شود و زیست پذیری تهران برای دهه‌های پیش رو فراهم می‌شود.

احیای بوستان چیتگر با ۳۰ هزار اصله نهال

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: از افرادی که با هر نیتی نسبت به موضوع نقد می‌کنند، دعوت می‌کنیم که در بوستان چیتگر حضور یابند و به اتفاق هم تمام اقدامات و شرایط زیست محیطی و اقلیمی را در بسته کارشناسی بررسی کنیم و رسانه‌ها این موضوع را برای مردم روایت کنند. بهترین راه حل شفافیت و همچنین اقدامات شهرداری تهران است. ۳۰ هزار اصله نهال در اواخر آبان یا اوایل آذرماه در گونه‌های مختلف بومی دامنه جنوبی البرز، غرس خواهد شد تا بتوان بوستان جنگلی چیتگر و دیگر بوستان‌های پایتخت را احیا کرد.

ساخت چهار ورزشگاه در پایتخت در مرحله جلب مشارکت‌های بخش خصوصی

وی در رابطه با ساخت چهار ورزشگاه در پایتخت، یادآور شد: ساخت ورزشگاه یک مدل تأمین مالی خاص نیاز دارد. این مجموعه‌ها تفریحی و ورزشی هستند که تمرکز آن بر نیمه جنوبی شهر تهران است. برای تأمین زمین این مجموعه‌ها دو سال پیگیری و تلاش صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و یا سرمایه گذار خارجی است.

محمدخانی اضافه کرد: این روند زمان بر خواهد بود و بخشی از پروژه آینده تهران است.

تبدیل وضعیت ۳۵۰ کارگر خدمات شهری

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص مباحث مطرح شده مبنی بر اخراج ۳۵۰ کارگر خدمات شهری، اظهار کرد: در مواردی روایت‌ها از وسط ماجرا تعریف می‌شود. موضوع این است که تبدیل وضعیت این کارگران توسط شهرداری تهران پیشنهاد شده است. تعداد زیادی از این کارگران تحت قرارداد‌های موقت فعالیت می‌کردند و با دستور شهردار تهران و پیگیری‌های معاون منابع انسانی قرار شد این نیرو‌ها تبدیل وضعیت شوند. در همین مسیر شائبه‌هایی ایجاد شد که صحیح نیست.

وی ادامه داد: رییس سازمان پسماند اعلام کرد که این اتفاق رقم خواهد خورد و طبیعتاً فرایند جذب و تبدیل وضعیت در سازمان‌هایی مانند پسماند زمان بر است. تمام این افراد در مراحل جذب به سر می‌برند و به صورت خودکار جذب آنها نهایی خواهد شد. در حال حاضر هم در خدمت آنها هستیم و کسی بیکار نشده است.

سرانجام فعالیت تاکسی‌های اینترنتی شهرزاد

محمدخانی در مورد سرانجام فعالیت تاکسی‌های اینترنتی شهرزاد، یادآور شد: شهرزاد خدمات گسترده‌ای دارد و از جهت تنوع خدمات به نوعی یک سوپراپلیکیشن محسوب می‌شود و بین نمونه‌های مشابه در مجموعه‌های عمومی غیردولتی بی نظیر است.

وی با بیان اینکه برای تاکسی‌های اینترنتی نیز باید اقدامات تکمیلی صورت بگیرد، تصریح کرد: علاوه بر تاکسی‌های آیون برقی، تاکسی‌های دیگر نیز باید پیش بینی شود تا این ظرفیت به طور کامل در سامانه شهرزاد مورد استفاده قرار بگیرد.

وی در خصوص نقد به شهرداری در خصوص فضای سبز و نظارت شهرداری توسط یکی از اعضای شورا و تمرکز به کار‌های اصلی به جای تمرکز بر دیگر بخش ها، اظهار کرد: اصرار به اینکه شهرداری برای نقد به بخش‌های دیگر، کار‌های خوبی که انجام می‌دهد را انجام ندهد را متوجه نمی‌شویم. چرا باید بگوییم که در یک بخش اگر نقص وجود دارد کار‌های خوب در بخش‌های دیگر انجام نشود. آیا در پیشگاه ملت می‌توانیم این را مطرح کنیم؟ این حرف منطقی و صحیح نیست. همه اقدامات مهم و مثمر ثمر به خصوص در شرایطی که کشور در آن قرار دارد حتما انجام خواهیم داد و کار‌های دیگر مرتبط را هم محکم انجام خواهیم داد.

اجرای طرح تورم صفر بر اساس مصوبه شورای شهر است

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: تعجب می‌کنم که می‌گویند طرح تورم صفر وظیفه شهرداری نیست. این طرح بر اساس مصوبه شورای شهر دوم تهران است که بر اساس آن برای شرایط خاص و اضطراری سازمان میادین موظف است اقداماتی انجام دهد و حتی می‌تواند کالا‌های ضروری را زیر قیمت خرید خودش به فروش برساند. یا اینکه سازمان میادین می‌تواند در سایر شهر‌ها غیر از تهران هم میادینی برای کنترل قیمت‌ها ایجاد کند. این سازمان در واقع یک ابزار مؤثر برای شبکه توزیع برای کمک به دولت در شرایط خاص است. باید این مساله را در فضای کلی شرایط جنگی کشور ببینیم؛ بنابراین ما برای نواقص احتمالی در یک بخش کار‌های خوب‌مان در بخش‌های دیگر را تعطیل نمی‌کنیم.

بهانه‌جویی‌ها باعث شد ورود اتوبوس‌های برقی و دوکابین به کشور ماه‌ها به تاخیر بیفتد

محمدخانی درباره اینکه باید از بودجه سال ۱۴۰۴ برای خرید اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۶ متری استفاده می‌شد، بیان کرد: همین بهانه جویی‌ها باعث شد ورود اتوبوس‌های برقی و دوکابین به کشور ماه‌ها به تاخیر بیفتد. برخی از دوستان به زعم خودشان خواستند از دستگاه قضایی برای تاخیر در فرایند واردات اتوبوس‌ها کمک بگیرند که البته به جایی نرسیدند و فقط زحمت شهرداری را بیشتر کردند و باعث شدند اتوبوس‌ها را کمی دیرتر به شهروندان برسانیم. علاوه بر این از عزیزان گمرک تقاضا می‌کنیم که اتوبوس‌ها را زودتر ترخیص کنند. همچنان دو اتوبوس ۲۶ متری و ۵ اتوبوس دیگر مان در گمرک قرار دارد. مدت زمانی که این اتوبوس‌ها در یکی از بنادر چین بارگیری شده و از محاصره نظامی آمریکا عبور کرده کمتر است نسبت به زمانی که در گمرک خودمان باقی مانده است.

وی یادآور شد: خواهش و انتطار ما این است که در این شرایط جنگی مجموعه‌های خودمان نیز همراهی و همکاری بیشتری کنند. چرا که هر کدام از اتوبوس‌ها باعث می‌شود نسبت به معطلی مردم در ایستگاه‌ها شرمندگی کمتری داشته باشیم و یک تساهل و تسامح بیشتری برای ترخیص اتوبوس‌ها داشته باشند.

افزایش ۷۵ درصدی مسافران خطوط بی آرتی نسبت به زمانی که حمل و نقل رایگان نبود

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص اظهارات رئیس شورا مبنی بر عدم کاهش سفر با وسایل نقلیه شخصی پس از حمل و نقل رایگان اظهار کرد: شورا نهاد ناظر ما است؛ شاید این نقص ما باشد که اطلاعات کامل را در اختیار ایشان قرار ندادیم. بر اساس بررسی‌های میدانی سازمان اتوبوسرانی، برآورد این است تعداد مسافران خطوط بی آرتی نسبت به زمانی که حمل و نقل رایگان نبود، ۷۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل دیگر هم افزایش اتوبوس‌ها و ورود ۱۰۰ اتوبوس به خطوط بی آرتی است، یادآور شد: از سویی دیگر افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی بر استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی اثرگذار بوده است.

استفاده از مترو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت

محمدخانی با بیان اینکه در پاییز امسال میزان استفاده از مترو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان از ۳۰ درصد عبور کند، گفت: قطعاً یکی از دلایل آن حمل و نقل رایگان است. در روز ۱۲ آبان رکورد استفاده از مترو شکسته شده و برای اولین بار استفاده یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۲۸ نفر و سه میلیون و ۱۸۸ هزار سفر در مترو به ثبت رسید.

وی تأکید کرد: از معاون اول رئیس جمهور درخواست می‌کنیم در تأمین مدل ریالی صرفه جویی ارزی واردات بنزین از محل افزایش مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی که چند برابر رقم قابل دریافت از مردم در بودجه مصوب است، پیش رو باشد.

محمدخانی یادآور شد: افزایش معنادار و قابل توجه مسافران مترو و اتوبوس در خطوط تندرو را شاهد هستیم و در هر ساعت و ایستگاه این موضوع مشخص است. البته که این وظیفه ما را سخت‌تر می‌کند و باید نسبت به افزایش تعداد قطار‌های مترو، اتوبوس‌ها و ایستگاه‌ها اقدام کنیم.