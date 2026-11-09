باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - غلامعلی حدادعادل، عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه مرحوم فانی مسیر خدمت در آموزش‌وپرورش را از رده‌های پایه تا مسئولیت‌های ارشد طی کرد، گفت: ایشان پیش از انقلاب اسلامی به عنوان معلم ریاضی فعالیت می‌کرد و پس از انقلاب نیز مأموریت دشوار مدیریت آموزش‌وپرورش در استان کردستان را بر عهده گرفت و با وجود شرایط سخت آن منطقه، وظایف خود را به انجام رساند.

وی با اشاره به نقش فانی در تغییرات نظام آموزشی افزود: ایشان در تحولات نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب نقشی محوری داشت و تمام عمر خود را در خدمت این مجموعه سپری کرد.

حدادعادل با اشاره به تداوم فعالیت‌های مرحوم فانی تا روزهای پایانی عمرش تصریح کرد: ما تا هفته گذشته نیز در جلسات شورای آموزش‌وپرورش از حضور و نظرات ایشان بهره‌مند بودیم و وی همواره با دلسوزی و ارائه راهنمایی، مسائل و مشکلات این حوزه را پیگیری می‌کرد.

وی با تأکید بر رویکرد فراجناحی مرحوم فانی در حوزه آموزش خاطرنشان کرد: ایشان برای هر فردی که قصد کمک به آموزش‌وپرورش را داشت، دست دوستی دراز می‌کرد و معتقد بود آموزش‌وپرورش ریشه و اساس پیشرفت کشور است.

عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش در پایان، فانی را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه فرهنگیان دانست و گفت: از دست دادن شخصیتی که تمام وجود خود را وقف تعلیم و تربیت و انقلاب اسلامی کرده بود، برای جامعه آموزشی کشور دشوار است.